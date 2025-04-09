40.83 / 41.42 45.07 / 45.87
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Частина пенсіонерів отримає грошову допомогу: хто може розраховувати на 3250 грн доплати

13:45 9 квітня 2025
Допомога. Фото ПФУ

Незважаючи на той факт, що під час війни багато пенсіонерів розчарувалися в отриманні додаткових виплат від держави, певні гроші для людей на заслуженому відпочинку все ж таки надходять.

Одна з них — фінансова допомога від Міністерства соціальної політики, яку відомство надає разом з ООН, пише «На пенсії».

Сума доплати може сягати 3250 гривень, але тільки для тих громадян, які відповідають деяким критеріям.

Йдеться про фінансову підтримку найбільш уразливим категоріям громадян.

РЕКЛАМА

Зокрема, отримати виплати зможуть пенсіонери, які:

  • проживають у зонах бойових дій;
  • отримують пенсію менше 3250 гривень на місяць;
  • не отримували грошової допомоги від міжнародних організацій з 1 березня 2023 року.

У 2025 році право на виплату також отримають люди з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю.

Які регіони охоплює програма

РЕКЛАМА

Допомогу зможуть отримати пенсіонери з:

Дніпропетровської,
Донецької,
Запорізької,
Луганської,
Миколаївської,
Херсонської,
Чернігівської,
Сумської,
Харківської областей.

Як отримати виплату

У Міністерстві соціальної політики зазначили, що звертатися за оформленням допомоги не потрібно. Виплата буде нарахована автоматично відповідно до даних державних реєстрів.

РЕКЛАМА

«Для отримання виплати одержувачам жодних дій вчиняти не потрібно. Вона проводиться без подання заяви», — наголосили у відомстві.

Також важливо пам'ятати, що у когось з пенсіонерів виплати цього квітня зростуть більш як на 500 гривень.

https://fakty.ua/452 710-ocshutimaya-doplata-u-kogo-iz-pensionerov-vyplaty-v-aprele-vyrastut-bolee-chem-na-500-griven

132

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Таро-прогноз на 9 квітня для всіх знаків Зодіаку&nbsp;— Поради карт Таро на 9 квітня

Близнюкам — «Королева Мечів» та рішучість, Козерогам — «Туз Монет» та перспективи: Таро-прогноз на 9 квітня

художник на кріслі колісному Максим Калинчук

Намалював посмертний портрет друга і подарував його мамі героя: волонтер, який малює, тримаючи в зубах пензлик, допомагає армії

Рожевий повний місяць настане 13 квітня. Фото Pixabay

Рожева повня у квітні: як вона вплине на знаки зодіаку

Катерина Репʼяхова

Дружина Віктора Павліка показала обличчя після пластики

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту