Частина пенсіонерів отримає грошову допомогу: хто може розраховувати на 3250 грн доплати

Незважаючи на той факт, що під час війни багато пенсіонерів розчарувалися в отриманні додаткових виплат від держави, певні гроші для людей на заслуженому відпочинку все ж таки надходять.

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Одна з них — фінансова допомога від Міністерства соціальної політики, яку відомство надає разом з ООН, пише «На пенсії».

Сума доплати може сягати 3250 гривень, але тільки для тих громадян, які відповідають деяким критеріям.

Йдеться про фінансову підтримку найбільш уразливим категоріям громадян.

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Зокрема, отримати виплати зможуть пенсіонери, які:

проживають у зонах бойових дій;

отримують пенсію менше 3250 гривень на місяць;

не отримували грошової допомоги від міжнародних організацій з 1 березня 2023 року.

У 2025 році право на виплату також отримають люди з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю.

Які регіони охоплює програма

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Допомогу зможуть отримати пенсіонери з:

Дніпропетровської,

Донецької,

Запорізької,

Луганської,

Миколаївської,

Херсонської,

Чернігівської,

Сумської,

Харківської областей.

Як отримати виплату

У Міністерстві соціальної політики зазначили, що звертатися за оформленням допомоги не потрібно. Виплата буде нарахована автоматично відповідно до даних державних реєстрів.

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«Для отримання виплати одержувачам жодних дій вчиняти не потрібно. Вона проводиться без подання заяви», — наголосили у відомстві.

Також важливо пам'ятати, що у когось з пенсіонерів виплати цього квітня зростуть більш як на 500 гривень.

https://fakty.ua/452 710-ocshutimaya-doplata-u-kogo-iz-pensionerov-vyplaty-v-aprele-vyrastut-bolee-chem-na-500-griven



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