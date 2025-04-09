Відчутна доплата: у кого з пенсіонерів виплати у квітні зростуть більш як на 500 гривень

Після березневої індексації пенсій ще одній групі людей на заслуженому відпочинку піднімуть виплати у квітні.



Йдеться про працюючих пенсіонерів, але не про всіх, нагадує «24 Канал».

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У виданні мають на увазі тих пенсіонерів, кому виповнилось 70 років, і хто отримує доплату за віком, але їх виплати не перевищують 10 340,35 гривні.

Розмір доплати залежить від віку: пенсіонери 70−74 років отримають 300 гривень, 75−79 років — 456 гривень, старше 80 років — 570 гривень.

Також отримувачі цієї доплати мають відповідати таким вимогам:

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отримувати пенсію за віком;

мати загальну щомісячну пенсійну виплату менш як 10 340,35 гривні (мається на увазі сума з нарахуванням усіх надбавок та доплат).

Ця доплата додається до пенсії автоматично. Вона нараховується у місяць досягнення особою визначеного віку.

«Нарахування доплати розпочинається не від початку календарного місяця, а після дня народження, тому за перший місяць вона буде виплачена неповністю, а пропорційно до цієї кількості днів», — додають у Пенсійному фонді України.

Від віку залежить і розмір цієї доплати. Зокрема, пенсіонери від 70 до 74 років включно можуть отримати додаткову виплату — 300 гривень. З часом ця доплата зростає:

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особи від 75 до 79 років включно мають право на доплату — 456 гривень;

громадяни старше 80 років — 570 гривень.

Також нагадаємо, що деякі пенсіонери можуть отримувати надбавку до пенсії у розмірі 944 грн, але автоматично вона нараховуватися не буде, і людині доведеться відвідати відділення ПФУ.

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