Відчутна доплата: у кого з пенсіонерів виплати у квітні зростуть більш як на 500 гривень
Після березневої індексації пенсій ще одній групі людей на заслуженому відпочинку піднімуть виплати у квітні.
Йдеться про працюючих пенсіонерів, але не про всіх, нагадує «24 Канал».
У виданні мають на увазі тих пенсіонерів, кому виповнилось 70 років, і хто отримує доплату за віком, але їх виплати не перевищують 10 340,35 гривні.
Розмір доплати залежить від віку: пенсіонери 70−74 років отримають 300 гривень, 75−79 років — 456 гривень, старше 80 років — 570 гривень.
Також отримувачі цієї доплати мають відповідати таким вимогам:
- отримувати пенсію за віком;
- мати загальну щомісячну пенсійну виплату менш як 10 340,35 гривні (мається на увазі сума з нарахуванням усіх надбавок та доплат).
Ця доплата додається до пенсії автоматично. Вона нараховується у місяць досягнення особою визначеного віку.
«Нарахування доплати розпочинається не від початку календарного місяця, а після дня народження, тому за перший місяць вона буде виплачена неповністю, а пропорційно до цієї кількості днів», — додають у Пенсійному фонді України.
Від віку залежить і розмір цієї доплати. Зокрема, пенсіонери від 70 до 74 років включно можуть отримати додаткову виплату — 300 гривень. З часом ця доплата зростає:
- особи від 75 до 79 років включно мають право на доплату — 456 гривень;
- громадяни старше 80 років — 570 гривень.
Також нагадаємо, що деякі пенсіонери можуть отримувати надбавку до пенсії у розмірі 944 грн, але автоматично вона нараховуватися не буде, і людині доведеться відвідати відділення ПФУ.89
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