В Україні прогнозують зростання цін на все: експерти про способи, як можна на цьому заробити

За даними НБУ, річна інфляція в Україні за підсумками березня може становити 14%. Як зберегти, а краще примножити наявні кошти, щоб інфляція їх не знецінила?

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За словами віце-президента Асоціації українських банків і голови правління банку «Глобус» Сергія Мамедова, з урахуванням кон'юнктури валютного ринку та дій НБУ існують три способи зберегти свої заощадження від знецінення, але лише два з них дадуть змогу ще й заробити.

Мамедов вважає, що не слід розраховувати на долар, як засіб зберегти вільні кошти. За його прогнозами, інфляція у квітні-червні може становити 3−4,5%, тоді як зростання курсу долара до кінця червня прогнозується на рівні 1−3%. Тобто, якщо за 3 місяці курс долара зросте на 3%, а інфляція на 4%, ви просто втратите частину своїх заощаджень.

Трохи надійніший спосіб зберегти заощадження — купити євро, курс якого до долара останнім часом зростає. Однак, як підкреслив банкір, зростання досить невелике і загалом співвідношення валют доволі стабільне — від 0,9 до 0,95 євро за 1 долар, і немає жодних передумов для серйознішого подорожчання євровалюти. На думку Сергія Мамедова, купівля євро може допомогти зберегти заощадження, але не отримати на цьому відчутний дохід.

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Більш надійним способом заробити банкір вважає банківські депозити, ставки за якими зростають через зростання облікової ставки НБУ. Нині вона становить 15,5%, а може піднятися і до 16,5%.

Щоб заощадження принесли прибуток, Сергій Мамедов радить відкривати депозити за максимальною ставкою. Нині це 13,5% річних із потенціалом зростання до 17% за вкладом від 12 місяців і більше. З урахуванням оподаткування депозиту 23% (18% податок на доходи фізосіб і 5% військового збору) на руки можна отримати від 9,5% до 12%, що означає покриття інфляції і чистий прибуток. При цьому після червня очікується уповільнення інфляції, тобто ставки за депозитами з липня можуть почати знижуватися.

Тим же, хто вважає за краще інвестувати свої заощадження «в довгу», банкір радить подумати про купівлю золота.

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«З огляду на стрімке зростання світових цін на золото, альтернативним надійним інструментом для збереження коштів від знецінення може стати придбання золотих злитків (найбільш затребуваними є злитки вагою 50−100 грамів). Але слід пам'ятати, що цей інструмент спрямований на довгострокову перспективу і його слід використовувати саме для збереження статків, а не ситуативного заробітку», — підкреслив експерт.

Як додали в Центрі економічних досліджень та прогнозування «Фінансовий пульс», під час війни з 1 квітня 2022 року до 1 квітня 2025-го ціна золота в Україні зросла на 97%.

Протягом же 5 років з 1 квітня 2020 року до 1 квітня 2025 року вартість 1 тройської унції золота (31,10348 грам) зросла за обліковою ціною НБУ в гривні майже в 3 рази: з 44,3 тис. до 129,2 тис. грн. У доларовому еквіваленті за курсом НБУ вартість золота зросла майже в 2 рази: з $ 1,604 тис. до $ 3,118 тис.

«Наразі золото безпосередньо не прив'язане до жодної валюти. Його вартість формується на основі обсягу пропозиції та попиту на ринку (попит залежить від потреб промисловості, ювелірної галузі, інвесторів). Традиційно золото вважається „безпечним активом“ і використовується для страхування ризиків у довгостроковій перспективі. Але через геополітичну нестабільність існує ймовірність його помітного зростання надалі, зокрема через нову митну політику США», — наголосили у «Фінансовому пульсі».

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За даними ЗМІ, після падіння ціни золота до 2992 доларів через зростання його продажів для компенсації збитків на фондовому ринку 7 квітня, тепер дорогоцінний метал знову піднявся в ціні — до 3014 доларів за унцію.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», рішення президента США Дональда Трампа про запровадження мит на імпорт для більшості країн світу від 10% до 46% спричинило обвал цін на фондовому та сировинному ринках, а також зниження цін на криптовалюти та девальвацію долара щодо багатьох інших валют. Загалом це обійшлося американській економіці приблизно в 5 трлн дол.

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