Курс долара падає: чи варто українцям зберігати заощадження в євровалюті

Останні рішення президента США Дональда Трампа про введення імпортних мит для Канади, Мексики та Китаю, а також наміри ввести їх для Євросоюзу, негативно вплинули на курс американської валюти. Проте банкіри радять не поспішати українцям бігти купувати євро замість долара, або навпаки, купувати американську валюту поки вона подешевшала.

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Про це «ФАКТАМ» розповів начальник департаменту казначейства банку «Глобус» Тарас Лєсовий. За його словами, незважаючи на негативні тенденції, пов'язані з падінням курсу долара до євро, поспішати поки не варто.

Так, введення США нових мит проти Китаю, Мексики і Канади та їхні заходи у відповідь посилили інфляцію на внутрішньому ринку в США і послабили курс долара у світі. Так, якщо на початку року прогнозувалося, що інфляція в США становитиме 2,5%, то зараз лунають більш сенсаційні прогнози (за підсумками лютого інфляція в США зросла до 3%). Звичайно, міжнародний курс долара незабаром також впливатиме на український валютний ринок, тобто зниження світової ваги долара стане додатковим об'єктивним фактором для помірних курсових змін.

Як припускає експерт, що стосується євро, то тут можливі 2 сценарії, безпосередньо пов'язані з можливою митною «агресією» США:

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у разі, якщо буде запроваджено мита проти країн ЄС, на курс євро чекає певна «хитавиця» з малопрогнозованими наслідками: на ринку можлива курсова «аритмія» з частими курсовими змінами, як угору, так і донизу;

за другого сценарію, без нових «мит», курс євро на світових ринках може дещо зміцнитися, і український ринок не стане винятком.

- Однак не слід очікувати, що диспропорція курсів долара і євро буде разючою. На мій погляд, громадянам не варто піддаватися певним мінливим ситуаціям і стрімголов купувати євро, позбуваючись долара, і навпаки. До того ж традиційно в Україні домінує долар (бюджетна прив'язка), а експортно-імпортні операції в цій валюті становлять у середньому 70%, — попередив про небажаність поспішних ходів у будь-якому напрямку банкір.

Раніше віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління банку «Глобус» Сергій Мамедов радив дочекатися рішення Дональда Трампа щодо імпортних мит для ЄС перш ніж вирішувати, чи переводити свої заощадження в євро.

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