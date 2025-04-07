Мита, обвал ринків та пінгвіни: як радник Трампа з вигаданим експертом спровокували світовий економічний хаос

Президент США Дональд Трамп запровадив мита на імпорт для більшості країн світу. Мита становили від 10% до 46%, що серйозно вплине на економіку як цих країн, так і США. Але світові ринки вже відреагували на введення мит грандіозним падінням: за два дні світовий ринок втратив 5 трильйонів доларів. Про це повідомляє агентство Bloomberg. Подібне світова економіка відчувала лише чотири рази за 85 років. Серед постраждалих практично всі ринки — фондовий, сировинний та валютний.

Падіння світових ринків — що і на скільки впало

Зокрема, знизилися:

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- індекси фондових ринків: S&P 500 (США) — на 3,1%, Stoxx Europe 600 (Європа) — на 2,8% та Hang Seng (Гонконг) — на 10%.

- ціни на сировинних біржах: нафта марки Brent — мінус 3,4% ($ 63,35), WTI — мінус 3,4% ($ 59,8), мідь — падіння на 7%, до 8690 доларів за тонну;

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- криптовалюта та валюти: bitcoin — мінус 0,8% ($ 78,198), долар США — мінус 0,3% до кошика валют, японська єна — плюс 0,8% до долара (¥145,6/$), китайський юань — найслабший курс американської валюти з грудня (7,19/$);

- дохідність облігацій: США (терміном на 10 років) — впала на 0,08% (до 3,91%), Японія — впала на 0,07% (1.11%), Китай — падіння 0,09% (1,64%).

Як уточнює Reuters, зниження цін на нафту почалося ще на початку квітня і в період з 2 по 6 квітня ціни на нафту марки Brent та WTI впали на 10,9% та 10,6% відповідно. Це було спричинено тим, що Китай запровадив тарифи проти американських товарів. Ще одним фактором падіння цін на нафту стало рішення Організації країн — експортерів нафти (ОПЕК) наростити видобуток чорного золота.

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Наслідком цього став прогноз одного з найбільших інвестиційних банків світу Goldman Sachs щодо 45-відсоткової ймовірності рецесії, тобто деякого падіння чи уповільнення зростання економіки США. Інший інвестбанк, JPMorgan, підвищує таку можливість до 60%.

Як підкреслює агентство Bloomberg, фондовий ринок в Азії впав до найнижчого рівня після економічної кризи 2008 року. При цьому американський долар знизився до євро до 1,1 долара, чого не було з 2022 року. Через ризики падіння економіки та інфляції у США їхня Федеральна резервна система знижуватиме процентні ставки. Останнє має зменшити ціну кредитів та допомогти зростанню економіки, а також уповільнити подорожчання товарів для споживачів.

Усе не так однозначно?

За словами економічного експерта Данила Моніна, падіння цін на акції та криптовалюту може бути викликане бажанням великих гравців домогтися падіння цін, щоб скупити їх «дешево». Зниження цін на нафту експерт пояснює побоюванням рецесії економіки. У цьому випадку спостерігатиметься падіння виробництва товарів та попиту на сировину, тому останнє дешевшає. Втім, на думку Моніна, це стане ясно не раніше, ніж через 3 місяці.

Зауважимо, що під імпортні мита від США не потрапила країна-агресор, оскільки, за словами директора Національної економічної ради при Білому домі Кевіна Гассета, Дональд Трамп не бажає цим рішенням зривати мирні переговори з рф щодо України. Проте росія також зазнає економічних втрат через падіння цін на її нафту марки Urals, яка з 68,15 долара за барель 7 лютого подешевшала до 64,8 долара до 3 квітня, а потім лише за добу ціна опустилася до 60,75 долара.

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Щодо інших країн, то Дональд Трамп не збирається йти на поступки. Так, під мито США потрапили австралійські острови Макдональд та Герд поблизу Антарктиди, на яких немає населення. Там мешкають лише пінгвіни. Як пояснив міністр торгівлі США Говард Лутник, у такий спосіб Сполучені Штати закривають можливу лазівку для обходу мит третіми країнами, які, наприклад, можуть зареєструвати компанію на цих безлюдних островах.

У всьому винен радник Трампа Пітер Наварро

Як стверджує американська журналістка Рейчел Меддоу, «винуватцем» нинішньої торгової війни між США і, насамперед, Китаєм, є письменник та економіст Пітер Наварро, який також є старшим радником з торгівлі та виробництва в адміністрації Трампа.

За словами журналістки, останнього рекомендував президенту США його зять Джаред Кушнер, який побачив (але не прочитав) книгу Наварро «Смерть від Китаю». Після цього Пітер Наварро вже як радник подав службову записку президенту США, у якій рекомендував запровадити тарифи проти Китаю, що допоможе Штатам перемогти.

«Трамп придумав цю ідею (з митами. — Авт.) після поширення підробленої записки від підробленої людини з підробленою адресою електронної пошти», — пояснила Рейчел Меддоу.

Як стверджує журналістка, у своїх книгах Пітер Наварро цитував якогось експерта Рона Вара, який насправді вигаданий ним і є анаграмою прізвища письменника.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що через падіння ринків ще в березні компанії найбагатших прихильників Трампа у США втратили близько 200 млрд доларів.

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