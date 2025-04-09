Йшов на війну зі словами «хто, як не ми»: на війні загинув воїн із Рівного

Рівне попрощалось із захисником України — Миколою Опанасюком. Він був доброю, чуйною людиною, завжди допомагав іншим. У травні йому мало виповнитись 45 років, повідомляє міська рада.

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«Микола здобув професійно-технічну освіту за спеціальністю «столяр». Останні роки не працював, бо самовіддано доглядав за хворою мамою. Раніше не служив, але з початком повномасштабної війни добровільно став на захист країни. 11 лютого 2024 року вступив до лав Збройних сил України і прийняв присягу. Йшов на війну зі словами: «Хто, як не ми, повинні захищати нашу країну і наших дітей».

Із рідних у воїна залишилися лише мама, яка нині старенька й хвора, а також дві племінниці. Рідна сестра померла шість років тому. На жаль, 1 квітня 2025 року солдат Микола Опанасюк після отриманого поранення помер у лікарні в Дніпрі.

Поховали бійця зі всіма почестями на кладовищі «Нове».

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