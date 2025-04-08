Кохатиму тебе завжди: у бою на Донеччині поліг поліцейський

У Решетилівській громаді попрощалися з захисником України — майором поліції Володимиром Хімічом. Він служив інспектором взводу батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Донецькій області. Бійцю назавжди 42 роки, повідомляє міська рада.

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«Володимир родом Мар’їнського району, а з 2014 року жив у місті Курахове Донецької області.

Після школи вступив до Донецького індустріально-педагогічного технікуму, де навчався, а потім працював викладачем. У 2002 році розпочав свій шлях в органах внутрішніх справ України".

Після початку повномасштабного вторгнення Володимир привіз свою родину до батьків дружини у Решетилівку. А сам повернувся нести службу в правоохоронних органах.

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З 18 червня 2024 року став на захист територіальної цілісності. За час проходження служби майор поліції зарекомендував себе вірним побратимом, взірцем національної гідності та відданості Батьківщині. До останнього подиху стояв на захисті країни.

Свій останній бій воїн прийняв 1 квітня. Ворожий FPV дрон обірвав життя Володимира поблизу Торецька.

Прощальне слово мовила дружина Юлія. Вона подякувала Володимиру за створену міцну родину, за доньок.

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«Я кохатиму тебе стільки, скільки житиму!» — сказала вона.

Володимир був справжнім сином, братом, чоловіком, батьком. Понад усе Володимир любив свою дружину Юлію та доньок — Вікторію і Вероніку.

Раніше «ФАКТИ» писали про загибель на Харківщині солдата з Київщини.

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