Ще у грудні виступав на сцені: на фронті загинув 31-річний актор Володимир Федінчук

У війні, яку розв'язала росія, гинуть кращі з кращих — актори, науковці, спортсмени, педагоги. Україна втрачає цвіт нації.

Так, в боях під Михайлівкою, Донецької області 22 січня загинув 31-річний актор Рівненського обласного музично-драматичного театру Володимир Федінчук.

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Про це повідомив у Facebook міський голова Рівного Олександр Третьяк.

В театрі, де працював актор, розповіли, що актор приєднався до ЗСУ добровільно. Ще у грудні він виступав на сцені.

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«Ще місяць тому він одягав костюм і йшов на сцену, до вас. А потім одягнув однострій і пішов на фронт. Не в штаб, не в учебку. Не туди, де сухо і тепло. На нуль… Він не вмів інакше. Не вмів „у пів ноги“. Ні в житті. Ні на сцені. Ні на війні. …Тепер ми маємо ще одного Янгола Охоронця на небесах і незагоювану рану в наших серцях. А ще питання без відповіді: „Чому?“ Володю, відмовляємося вірити», — пишуть колеги загиблого воїна.

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Повідомляється, що Володимир Федінчук у 2012 році закінчив Теребовлянське вище училище культури, у 2015 — Рівненський державний гуманітарний університет за спеціальністю «Театральне мистецтво».

З 2011 працював у Коломийському обласному академічному українському драматичному театру. У Рівненському музично-драматичному театрі з 2016 року.

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Серед ролей, які Володимир Федінчук зіграв у виставах рівненського облмуздрамтеатру: Горобець («Зерносховище»), Еней (Енеїда"), Скрудж («Різдвяна історія»).

«Ти загинув, як герой. В бою. Володю, бракує слів. Лиш низький уклін і безкінечна шана. Нехай тобі буде добре поряд з Господом у Царстві Небесному», — написали колеги актора.

Нагадаємо, наприкінці грудня на фронті загинув актор театру та кіно Богдан Колесник.



У січні цього року пішов у засвіти колишній футболіст цілої низки вітчизняних клубів та молодіжної збірної України 38-річний Сергій Рожок. Він теж захищав рідну землю від російських окупантів.

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