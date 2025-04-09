Овнам варто налаштуватися на позитив, а Левам — не зациклюватись на зауваженнях оточення: гороскоп на 10 квітня

Другий тиждень квітня — чудовий час для того, щоб зайнятися справами, які потребують концентрації та вивірених рішень. Зірки також радять більше соціалізуватися, проявити ініціативу у спілкуванні.

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А що очікує у четвер, 10 квітня, кожного представника зодіакального кола, йдеться у гороскопі, складеному для українського видання.

Овен

Овнам потрібно настроїти себе на позитив, не програмувати негативний розвиток подій. Зібратися з силами і сміливо рухатися вперед — попереду безліч варіантів. Можливо, на вас чекає найкращий.

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Телець

Тільцям доведеться ухвалити важливе життєве рішення. Але зірки рекомендують не поспішати, а проаналізувати та зробити правильний вибір між можливими діями.

Близнюки

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Близнюкам слід проаналізувати скоєні раніше помилки, які, начебто, практично неможливо виправити. І знайти вихід — а він обов'язково є.

Рак

Ракам не варто постійно занурюватись у спогади про минуле, якщо вони змушують сумувати та переживати. Це може забрати енергію, необхідну для теперішнього життя та роботи.

Лев

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Левам варто критично ставитися до зауважень оточення. Іноді вони свідчать не так про ваші недоліки, як про їхні ментальні проблеми, так що не варто на них зациклюватися.

Діва

На Дів чекають доленосні події, які стануть несподіваними і дуже здивують. Якщо не у ваших силах змінити те, що відбувається, потрібно сприймати його як належне.

Терези

Терезам варто проявити дипломатичність і не намагатися нікому нічого доводити. Не витрачайте даремно час і сили — нехай краще кожен залишиться при своїй думці.

Скорпіон

Скорпіони можуть мати поганий настрій. Сприймайте свій стан як вплив місячних енергій. Варто трохи потерпіти і стане набагато легше.

Стрілець

Стрільці можуть мати несподівані зустрічі або дзвінок з минулого, який принесе приємні спогади. Можливо, це підштовхне вас до розв'язання теперішньої проблеми.

Козоріг

Козорогам варто уважно проаналізувати минулі помилки та зробити важливі висновки на майбутнє. Все виправити неможливо, але уникнути нових проблем — у ваших силах.

Водолій

Водоліям астрологи рекомендують чергувати режим праці та відпочинку, щоб швидко не втомлюватись і зробити все заплановане.

Риби

Рибам необхідно відмовитися від різких рухів як у професійній сфері, так й у стосунках з людьми. Запально можна зробити помилки, про які згодом доведеться шкодувати.

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