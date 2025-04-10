Зарплати зростають, а вакансії від ЗСУ на другому місці за кількістю пропозицій: що відбувається на ринку праці

В Україні поступово змінюється ситуація на ринку праці — так, у деяких професіях кількість пропозицій зростає. Але що найприємніше — перший весняний місяць ознаменувався зростанням середньої заробітної плати.

ВІДЕО ДНЯ

Про це повідомляють аналітики порталу Work.ua, за даними яких середня зарплата за підсумками березня в Україні зросла на 500 гривень — до 24 000 гривень. У цілому загальна кількість вакансій на Work.ua склала 98 992. При цьому найпомітніше додалося роботи у Волинській (+7%), Вінницькій (+6%), Чернівецькій (+5%), Кіровоградській та Закарпатській (по +3%) областях.

Слід зазначити, що в березні рівно половина всіх пропозицій роботи належала до п'яти категорій:

«Робочі спеціальності, виробництво» — 17 239 вакансій, +3% до лютого;

«Сфера обслуговування» — 16 014, +10%;

«Продаж, закупівля» — 11 958, -4%;

«Роздрібна торгівля» — 11 706, +3%;

«Логістика, склад, ЗЕД» — 10 104, -2%.

Що ж до галузей, у яких спостерігається найбільший попит на працівників, то це:

РЕКЛАМА

«Роздрібна торгівля» — 14 956 пропозицій роботи, +3% до лютого;

«Сили оборони» — 8 794, +2%;

«Оптова торгівля, дистрибуція, імпорт, експорт» — 8 293, -4%;

«Готельно-ресторанний бізнес» — 7 623, +12%;

«Медицина, охорона здоров'я, аптеки» — 5 940, +1%.

Але найприємнішою тенденцією березня стало зростання середньої зарплати до 24 000 грн. (+500 грн до лютого). Найбільш відчутно зросла пропонована винагорода за роботу в таких категоріях:

«Культура, музика, шоу-бізнес» — 25 000 грн, +11% до лютого;

«Маркетинг, реклама, PR» — 29 500 грн, +7%;

«Юриспруденція» — 23 900 грн, +6%;

«Сільське господарство, агробізнес» — 26 500 грн, +6%;

«Нерухомість» — 52 500 грн, +5%.

Найвищі зарплати пропонують на вакансіях у Силах оборони, у сфері IT та на керівні позиції. Також на зарплати, вищі за середню, можуть претендувати брокери (60 000 грн), ортодонти (58 750 грн), водії-міжнародники (55 000 грн), ендодонтисти (55 000 грн), рієлтори (53 500 грн), бізнес-аналітики, монолітники, радіотехніки, рихтувальники (50 000 грн.).

Тим часом у квітні правила влаштування на роботу для українців змінила Польща, про що писали «ФАКТИ».

РЕКЛАМА

116

Читайте нас у Facebook