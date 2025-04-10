Зарплати зростають, а вакансії від ЗСУ на другому місці за кількістю пропозицій: що відбувається на ринку праці
В Україні поступово змінюється ситуація на ринку праці — так, у деяких професіях кількість пропозицій зростає. Але що найприємніше — перший весняний місяць ознаменувався зростанням середньої заробітної плати.
Про це повідомляють аналітики порталу Work.ua, за даними яких середня зарплата за підсумками березня в Україні зросла на 500 гривень — до 24 000 гривень. У цілому загальна кількість вакансій на Work.ua склала 98 992. При цьому найпомітніше додалося роботи у Волинській (+7%), Вінницькій (+6%), Чернівецькій (+5%), Кіровоградській та Закарпатській (по +3%) областях.
Слід зазначити, що в березні рівно половина всіх пропозицій роботи належала до п'яти категорій:
- «Робочі спеціальності, виробництво» — 17 239 вакансій, +3% до лютого;
- «Сфера обслуговування» — 16 014, +10%;
- «Продаж, закупівля» — 11 958, -4%;
- «Роздрібна торгівля» — 11 706, +3%;
- «Логістика, склад, ЗЕД» — 10 104, -2%.
Що ж до галузей, у яких спостерігається найбільший попит на працівників, то це:
- «Роздрібна торгівля» — 14 956 пропозицій роботи, +3% до лютого;
- «Сили оборони» — 8 794, +2%;
- «Оптова торгівля, дистрибуція, імпорт, експорт» — 8 293, -4%;
- «Готельно-ресторанний бізнес» — 7 623, +12%;
- «Медицина, охорона здоров'я, аптеки» — 5 940, +1%.
Але найприємнішою тенденцією березня стало зростання середньої зарплати до 24 000 грн. (+500 грн до лютого). Найбільш відчутно зросла пропонована винагорода за роботу в таких категоріях:
- «Культура, музика, шоу-бізнес» — 25 000 грн, +11% до лютого;
- «Маркетинг, реклама, PR» — 29 500 грн, +7%;
- «Юриспруденція» — 23 900 грн, +6%;
- «Сільське господарство, агробізнес» — 26 500 грн, +6%;
- «Нерухомість» — 52 500 грн, +5%.
Найвищі зарплати пропонують на вакансіях у Силах оборони, у сфері IT та на керівні позиції. Також на зарплати, вищі за середню, можуть претендувати брокери (60 000 грн), ортодонти (58 750 грн), водії-міжнародники (55 000 грн), ендодонтисти (55 000 грн), рієлтори (53 500 грн), бізнес-аналітики, монолітники, радіотехніки, рихтувальники (50 000 грн.).
Тим часом у квітні правила влаштування на роботу для українців змінила Польща, про що писали «ФАКТИ».116
Читайте нас у Facebook