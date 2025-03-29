Програміст, медик, військовий: у яких професіях стало утричі простіше знайти роботу, а де майже неможливо

Минулий 2024 рік і початок 2025-го стали для ринку праці в Україні досить неоднозначними. Так, спостерігається зростання зарплати та кількості вакансій, але водночас існує серйозна диспропорція. Наприклад, в одній категорії роботодавці почали шукати кандидатів у 3 рази частіше, а в іншій — на третину менше.

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Про це свідчить аналіз, проведений фахівцями сервісу пошуку роботи Work.ua за підсумками повномасштабної війни з росією. Зокрема, на сервісі роботодавці розміщують вакансії у 28 категоріях, що охоплюють усі можливі професії. І якщо порівнювати із січнем 2022 року, у 16 категоріях роботи побільшало, а у 12 — стало менше.

Найпомітніші зміни у категорії «Охорона, безпека», де розміщують вакансії Сили оборони, адже до повномасштабного вторгнення на Work.ua не було окремого напрямку військового рекрутингу. Сьогодні ж понад 600 підрозділів розміщують на платформі близько 9 000 пропозицій роботи, а приріст за деякими професіями у цій категорії зріс у сотні разів:

демінер — з 1 до 377;

стрілок — з 3 до 735;

командир міномета — з 1 до 135;

інженер дронів — з 5 до 202;

оператор дрона — з 18 до 702;

оператор відділення — з 6 до 198.

Стало більше роботи і для медиків:

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епідеміолог (+200%);

анестезіолог (+170%);

психіатр (+156%);

реабілітолог (+152%);

психолог (149%);

невропатолог (+147%);

уролог (+145%);

хірург (+144%);

травматолог (+103%).

А от кому не пощастило, то це фахівцям IT-сфери та перекладачам, попит на яких впав більш ніж на 30%. У IT-секторі найгірша ситуація для фахівців у Game Developer, в якій попит на їхні послуги впав на 87%, а от перекладачів з англійської шукають на 85% рідше, ніж раніше.

«ФАКТИ» також повідомляли, в яких областях України найпростіше знайти роботу.

Фото: pixabay

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