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Мобілізацію Романа Насірова скасували: що відомо про скандал і хто до нього причетний

9:56 10 квітня 2025
Насірова мобілізували на посаду сапера. Фото із соцмережі

Колишній керівник Державної фіскальної служби Роман Насіров, обвинувачений в отриманні хабаря, за крок до оголошення судового вироку мобілізувався до лав Збройних сил України. Проте наказ щодо його мобілізації був скасований, а Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наказав провести службове розслідування щодо обставин призову Насірова.

Як повідомили у Військовій службі правопорядку, Насіров був мобілізований 7 квітня до військової частини А0139 (101 окрема бригада охорони Генерального штабу). Командир бригади визнав наказ протиправним, наразі триває розслідування за ознаками можливого перевищення повноважень. Матеріали справи будуть передані правоохоронним органам.

З огляду на скандал з Насіровим, у Військовій службі правопорядку підкреслили, що в армії формується нульова толерантність до корупції, і будь-які дії, спрямовані на дискредитацію ЗСУ, будуть жорстко припинятися.

Водночас агенція «Укрінформ» повідомила, що Насірова 7 квітня зарахували на посаду сапера 1 інженерно-саперного відділення 1 інженерно-саперного взводу інженерно-саперної роти групи інженерного забезпечення з окладом у 2640 грн. Підставою для зарахування стала довідка про проходження військово-лікарської комісії від 30 січня 2025 року.

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Як раніше повідомляли «ФАКТИ», колишнього керівника Державної фіскальної служби затримали в 2017 році за підозрою у махінаціях на два мільярди гривень. Насіров є фігурантом «газової справи», пов’язаної з екснардепом Олександром Онищенком — податківець надав дозвіл на почергові виплати податкових боргів підприємствам Онищенка.

Фото із соцмережі

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