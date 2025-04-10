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Сам себе покарав: як Трамп втратив 500 мільйонів через свої мита

19:22 10 квітня 2025
Дональд Трамп

Нові мита на імпорт у США, запроваджені на початку квітня, стали причиною збитків для американської економіки на 5 трлн доларів. Але серед великого бізнесу, який постраждав від цих дій, виявився і їхній ініціатор — президент Дональд Трамп, чиї втрати становили сотні мільйонів.

Про це повідомляє Forbes, зазначаючи, що збитки бізнесу президента США досягли приблизно 500 мільйонів доларів. Цих втрат його бізнес зазнав приблизно за 3 дні падіння фондових ринків та цін на акції його компаній.

Найбільше постраждала Trump Media and Technology Group — її акції впали на 8% за три дні, а її частка скоротилася з 2,2 млрд доларів до 2 млрд доларів, втративши 200 млн доларів. Комерційна нерухомість подешевшала на 90 млн доларів: портфель, включно з Trump Tower і 40 Wall Street, знецінився з 660 млн доларів до 570 млн доларів. Акції Vornado Realty Trust, партнера Трампа, впали на 14%, SL Green — на 15%. Гольф-клуби президента США втратили 70 млн доларів: акції таких компаній, як Vail Resorts і Topgolf Callaway Brands, знизилися на 15%. Готельні активи, зокрема Trump National Doral, подешевшали на 65 млн доларів (16%), а ліцензійний бізнес — на 15 млн доларів.

Крім того, житлова нерухомість втратила 20 млн доларів через падіння акцій квартирних компаній на 13%.

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Mar-a-Lago знецінилися на 32 млн доларів (5%). Частка Blue Owl Capital (5−25 млн доларів) втратила 22%, а криптовалютні активи, ймовірно, скоротилися на 32 млн доларів через падіння Ethereum на 18% після оголошення тарифів.

Зауважимо, що не лише великий бізнес втрачає через дії Дональда Трампа. Пересічним американцям доведеться платити за багато товарів дорожче, ніж до мит. Зокрема, техніка може зрости у ціні на 30%.

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