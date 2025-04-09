Ворог почав новий наступ на Харківщину і Сумщину: Сирський назвав цілі росії

Новий російський наступ на Харківську і Сумську області фактично вже розпочався. Протягом попереднього тижня росіяни майже вдвічі посилили наступи на всіх основних напрямках фронту.

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Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтервʼю «Лівому берегу».

Попри переговори, які проходять за посередництва США, росія збільшує інтенсивність наступів. Загалом ситуація незмінна — рф не відкидає намірів повністю захопити Донецьку і Луганську області, а також частини Херсонської та Запорізької областей. На території Харківської, Сумської та Чернігівської областей росіяни прагнуть створити буферну зону.

Восени 2025 року в Білорусі пройдуть спільні зі Збройними силами росії масштабні навчання «Захід-2025». У контексті цього Сирський нагадав, що саме з цього починалася російська повномасштабна агресія у 2022 році — військові навчання дають змогу замаскувати створення угруповань.

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«Власне, так розпочиналося і 2022 року. Ви ж памʼятаєте, що спочатку було створене угруповання, воно проводило навчання, і ми всі сподівалися, що вони закінчаться, а російські війська повернуться на свою територію», — каже Сирський.

Водночас головнокомандувач зазначає, що це фактор, який треба врахувати. Але це не означає, що він очікує від осінніх білорусько-російських навчань повторення 2022 року.

Зазначимо, що ввечері 19 березня на брифінгу президент України Володимир Зеленський розповів, що росія планує повністю витіснити українські війська з Курського напрямку, а потім вдарити в напрямку Сум і переміщувати війська на Харків, а також на Запоріжжя.

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Уже 27 березня Зеленський сказав, що росія готується до весняного наступу на Сумщину і Харківщину Він мав відбутися ще кілька місяців тому, але Україна зірвала його завдяки Курській операції.

Нагадаємо, що про підступні наміри росії говорять обстріли українських мирних міст, інтенсивність яких набагато зросла. Зокрема, в ніч на 9 квітня були обстріляні кілька обласних центрів, зокрема Харків, Дніпро та Херсон, там є постраждали мирні мешканці.

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