«Чари» не допомогли: за 2 дні ЗСУ збили два найдорожчі дрони окупантів по 300 тисяч доларів

Сили оборони України не лише майстерно використовують власні дрони, знищуючи ворожі бомбардувальники вартістю 100 млн доларів, а й розправляються з ворожими безпілотниками. Зокрема, із двома БПЛА «Мерлін», чия «чарівна» назва їм не допомогла.

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Перший «Мерлін» — на рахунку зенітників 63-ї механізованої та артилеристів 45-ї артилерійської бригад оперативно- стратегічного угрупування військ (ОСУВ) «Хортиця». Другий дрон, як повідомляє голова благодійного фонду «Повернись живим» Тарас Чмут, приземлили бійці 38-ї бригади морської піхоти.

За словами військового експерта Андрія Харука, БПЛА «Мерлін-ВР» є найсучаснішим і найдорожчим безпілотником у росії, вартість якого складає близько 300 тисяч одиниць. Вперше про нього стало відомо у 2021 році, і він відрізняється суттєво збільшеною масою (як БпЛА, так і корисного навантаження), великою стелею і тривалістю польоту.

Так, «Мерлін-ВР» комплектується гібридною силовою установкою — поршневий двигун та електромотор, а застосування останнього дозволяє знизити шумність БпЛА над ціллю. За заявами розробників, «Мерлін-ВР» має стелю 5 км і може перебувати в повітрі до 10 години. Маса корисного навантаження становить 6,5 кг — цілком достатньо для тактичного розвідувального безпілотника. За аеродинамічною схемою «Мерлін-ВР» — високоплан з прямим крилом, відхиленими вниз консолями стабілізатора й гвинтом, що штовхає. При цьому дальність роботи БПЛА заявляється приблизно 70−100 км.

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Судячи з того, як рідко даний БПЛА знищується ЗСУ, загалом відомо про 8 уражених одиниць з урахуванням останніх двох (перший був збитий 17 червня 2022-го), їх кількість у росії обмежена кількома десятками.

Тим часом, як повідомляли «ФАКТИ», існує низка напрямків, де окупанти можуть розвинути наступ.

На фото у заголовку знищений БПЛА «Мерлін-ВР. Фото: Telegram Стерненка

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