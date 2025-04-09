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Коштував 100 млн доларів: українські військові знищили дроном російський бомбардувальник Ту-22М3

12:56 9 квітня 2025
Ту-22М3. Фото Вікіпедія

Всупереч постійним ворожим обстрілам мирних міст, українські Сили Оборони не збираються припиняти супротив ворогу і намагаються наносити росії максимальної шкоди.

Так, нещодавно українські військові знищили російський бомбардувальник Ту-22МЗ. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, в інтерв'ю LB.ua.

«Декілька днів тому нашими вдалими діями був знищений дальній бомбардувальник Ту-22М3», — розповів він.

За словами Сирського, літак «якраз тільки приземлився».

«І наш дрон його вразив. Вартість — близько 100 млн доларів», — додав генерал.

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Ту-22М (за класифікацією НАТО — Backfire) — надзвуковий дальній стратегічний бомбардувальник-ракетоносець зі змінною геометрією крила. Розроблений КБ Туполєва в 1960-х роках.

Виготовлявся в двох основних модифікаціях — Ту-22М2 (знятий з озброєння в 1990-х роках) та Ту-22М3, який виготовлявся з 1978 по 1993 рік та експлуатується ПКС росії і зараз.

Зокрема, окупанти використовують його під час обстрілів по Україні. Він є носієм ракет Х-22. Крім того, наприклад, 9 травня 2022 року з літаків стратегічної авіації Ту-22М3 по цивільних об'єктах в Одеській області було пущено три ракети комплексу «Кинджал».

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Зазначимо, що від початку повномасштабного вторгнення окупантів, ЗСУ вперше знищили російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 в середині квітня 2024 року. Також вперше були знищені дві ракети Х-22. Крім того, додамо, що станом на ранок 9 квітня росіяни втратили на фронті 1270 солдатів, 10 бойових броньованих машин і 4 танки. До того ж з початку вторгнення рф окупанти вже недорахувались 370 літаків різних типів.

А тим часом, за словами Сирського, ворог вже розпочав весняний наступ.

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