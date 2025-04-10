У мережі засвітився рідкісний трофей ЗСУ: найброньованіша техніка окупантів

У протистоянні з ЗСУ росіяни продовжують втрачати серйозну, а іноді навіть унікальну техніку. Однак час від часу вона потрапляє до рук Сил оборони України та використовується українськими воїнами. Так, військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко звернув увагу на відео з бійцями ЗСУ на важкій бойовій машині вогнеметників БМО-Т. Цей вид техніки призначений для перевезення особового складу вогнеметного відділення і дуже рідкісний в окупантів.

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Відмінною рисою БМО-Т є те, що, хоча техніка й виконує функції БТР, перевозить 7 осіб і до 30 вогнеметів «Джміль», створена вона на базі танка. Зрештою 44-тонна БМО-Т не просто рідкісна, але навіть унікальна машина.

За словами Олександра Коваленка, станом на сьогодні в окупантів це найкраща за бронюванням машина. Рівноцінною БМО-Т може вважатися лише БМПТ «Термінатор». Так, обидві ці машини були створені на базі Т-72, але бронювання цих ББМ було вдосконалено та опрацьовано краще, ніж у Т-90М «Прорив». Проблема техніки полягає в тому, що її вартість становить у середньому 400−500 тис. доларів, як наслідок, її кількість у росії обчислюється 10−20 одиницями.

«За весь час повномасштабної війни в Україні було знищено 3 БМО-Т та одну СОУ затрофеїли. Трофейна БМО-Т востаннє світилася у липні 2023-го. Чи вона на кадрах? Я думаю, що так, оскільки трофейна БМО-Т, верифікована в липні 2023-го, мала башту від БТР. З іншого боку, у БМО-Т встановлений протикумулятивний захист бортів та кілька інших відмінностей, набутих у процесі експлуатації або… Або в ЗСУ у перспективі може виявитися більше БМО-Т, ніж у росіян?» — ставить собі питання Олександр Коваленко.

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Тим часом в окупантів настільки серйозні втрати в артилерії, що на передовій стали з'являтися 70-річні гармати.

Фото: Telegram Олександра Коваленка

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