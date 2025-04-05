Минув рік після знищення: росія втратила унікальний бомбардувальник, здатний нести 24 тонни бомб або до 10 ракет

Російські окупанти продовжують зазнавати болісних втрат, цього разу небойових. Йдеться про середній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, який впав 2 квітня в Ставропольському краї.

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Як повідомляє військовий експерт Андрій Харук, востаннє росія втрачала Ту-22М3 19 квітня 2024 року, коли літак упав також у Ставропольському краї. При цьому в ГУР повідомили про ураження Ту-22М3 українською ракетою, а в рф заявили про технічну несправність.

Сам Ту-22М3 є, за словами Андрія Харука, досить унікальним літаком — це єдиний у світі середній стратегічний бомбардувальник, який здатний нести до 24 тонн бомб або 3 ракети Х-22 (дальність до 500 км) або 10 Х-15 (дальність до 150 км). Втім, через застарілі системи управління та наведення ефективність його озброєння дуже низька. Так, основна зброя літака — ракета Х-22 — була прийнята на озброєння у 1971 році і тому стала одним із улюблених засобів для обстрілу житлових кварталів українських міст.

Щоправда і сам ТУ-22М3 далеко не молодий — його виробництво почалося у 1978-му році, а останній зразок було зроблено у 1992-му, тобто наймолодшому Ту-22М3 перевалило за 30 років. А, як пише експерт, кількість вироблених літаків дорівнювала 268, з яких близько 60 були у боєздатному стані до лютого 2022 року. Зараз кількість боєготових «тушок» може становити близько 30−35 одиниць, так що втрата навіть одного з них дуже помітна.

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Тим часом росія має серйозні проблеми зі своїм найсучаснішим винищувачем Су-57, оскільки в ньому багато імпортних деталей, тепер недоступних.

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