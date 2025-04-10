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Події

«Ризик надзвичайно високий»: МВС попередило про нову загрозу з боку росіян

18:45 10 квітня 2025
Росіяни розкидають вибухонебезпечні предмети з дронів

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. Стало відомо, що вони почали розкидати вибухонебезпечні предмети з безпілотників. Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ.

«Увага, нова загроза! російські війська почали застосовувати БпЛА, що розкидають вибухонебезпечні предмети. Вони можуть використовуватись ворогом для ураження будь-якого з регіонів країни. Ризик надзвичайно високий й через те, що час вибуху таких боєприпасів невідомий. Уважно подивіться на фото — так можуть виглядати ці вибухонебезпечні предмети. Зображені вибухонебезпечні предмети вилучені в Києві, зовнішній вигляд може відрізнятися. Обов’язково попередьте близьких. Якщо ви побачили підозрілий предмет, не підходьте, не чіпайте, телефонуйте 101, 102 чи 112», — йдеться у повідомленні.

В МВС додали, що вибухонебезпечний предмет схожий на трубу з квадратними насічками на корпусі. Діаметр близько 5 см, довжина 35−40 см.

Як писали «ФАКТИ», західні ЗМІ пишуть, що російські війська готуються розпочати новий військовий наступ найближчими тижнями, щоб максимізувати тиск на Україну та посилити переговорну позицію кремля на переговорах про припинення вогню.

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