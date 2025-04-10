Росіяни «денацифікували» ракетою склад із памперсами у Дніпрі (фото, відео)

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. Країна-агресорка завдала ракетного удару по Дніпру, в результаті чого загинув 42-річний чоловік. Також є інші постраждалі. Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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«Ворог атакував місто ракетою. На місці удару виникла масштабна пожежа. Є руйнування на території цивільного об'єкту. Попередньо, троє постраждалих. Всі деталі з'ясовуємо», — написав він.

Пізніше Лисак повідомив, що через ракетний удар загинув 42-річний чоловік. Він додав, що наразі відомо про 5 поранених, всі вони госпіталізовані. Жінка 55 років у важкому стані. Решта — у стані середньої тяжкості. Рятувальники продовжують приборкувати пожежу, що виникла на інфраструктурному об'єкті.

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Директор Biosphere Corporation Андрій Здесенко повідомив, що у Дніпрі прямим влучанням знищено склади виробника продукції «Фрекен Бок».

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«росія пише, що вони атакували „військовий обʼєкт“, який виготовляв стратегічну продукцію. Ну так, підгузки, вологі серветки, чай, фольгу, пергамент для Великодня — знаменита військова продукція. Я розумію, що це „страшенна загроза для росії“, але яка, на жаль, вартувала життя нашого співробітника», — каже вона.

Як писали «ФАКТИ», пізно ввечері у вівторок, 8 квітня, російські окупанти вкотре атакували Дніпро, цього разу задіявши ударні дрони.

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