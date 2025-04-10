Українка Лівач стала дворазовою чемпіонкою Європи з вільної боротьби: відео неймовірних емоцій

Збірна України з вільної боротьби виборола перше «золото» на чемпіонаті Європи у столиці Словаччини Братиславі. Блискуче виступила на змаганнях володарка Кубка світу у складі національної команди 27-річна Оксана Лівач, яка стала дворазовою чемпіонкою Європи.

ВІДЕО ДНЯ

На шляху до фіналу українка перемогла призерку молодіжних світових та європейських першостей Емму Луттеньє з Франції (7:0) та «нейтральну» росіянку Надію Соколову (3:1). А у вирішальному поєдинку у ваговій категорії до 50 кг спортсменка з Івано-Франківської області не залишила шансів володарці повного комплекту нагород європейських першостей Евін Демірхан із Туреччини, розбивши суперницю — 8:0.

Додамо, що після «золота» чемпіонату Європи 2019 року Оксана двічі (у 2020 та 2023 роках) поступалася у фіналах. І ось учасниця двох Олімпійських ігор знову піднялася на найвищий щабель п'єдесталу пошани.

Додамо, що на змаганнях у Братиславі Україна також виборола ще три «бронзи». Раніше призерами чемпіонату Європи стали Андрій Джелеп (до 61 кг), Олександра Хоменець (до 55 кг) та Аліна Філіпович (до 59 кг). При цьому у «жовто-синіх» попереду ще три «золоті» фінали.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що борець Василь Михайлов приніс Україні перше за 10 років «золото» чемпіонату Європи.

Фото НОК України

РЕКЛАМА

29

Читайте нас у Facebook