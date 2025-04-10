40.98 / 41.57 45.34 / 46.18
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Українка Лівач стала дворазовою чемпіонкою Європи з вільної боротьби: відео неймовірних емоцій

22:10 10 квітня 2025
Оксана Лівач

Збірна України з вільної боротьби виборола перше «золото» на чемпіонаті Європи у столиці Словаччини Братиславі. Блискуче виступила на змаганнях володарка Кубка світу у складі національної команди 27-річна Оксана Лівач, яка стала дворазовою чемпіонкою Європи.

На шляху до фіналу українка перемогла призерку молодіжних світових та європейських першостей Емму Луттеньє з Франції (7:0) та «нейтральну» росіянку Надію Соколову (3:1). А у вирішальному поєдинку у ваговій категорії до 50 кг спортсменка з Івано-Франківської області не залишила шансів володарці повного комплекту нагород європейських першостей Евін Демірхан із Туреччини, розбивши суперницю — 8:0.

Додамо, що після «золота» чемпіонату Європи 2019 року Оксана двічі (у 2020 та 2023 роках) поступалася у фіналах. І ось учасниця двох Олімпійських ігор знову піднялася на найвищий щабель п'єдесталу пошани.

Додамо, що на змаганнях у Братиславі Україна також виборола ще три «бронзи». Раніше призерами чемпіонату Європи стали Андрій Джелеп (до 61 кг), Олександра Хоменець (до 55 кг) та Аліна Філіпович (до 59 кг). При цьому у «жовто-синіх» попереду ще три «золоті» фінали.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що борець Василь Михайлов приніс Україні перше за 10 років «золото» чемпіонату Європи.

Фото НОК України

РЕКЛАМА

29

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Насіння льону. Фото з відкритих джерел

Дуже корисно: як правильно вживати насіння льону

Зодіак, фото з відкритих джерел

Овнам варто налаштуватися на позитив, а Левам — не зациклюватись на зауваженнях оточення: гороскоп на 10 квітня

Таро-прогноз на 11 квітня 2025 року

Ракам — «Лицар Мечів» та самовладання, Скорпіонам — «Король Жезлів» та впевненість у собі: Таро-прогноз на 11 квітня

Гарна гривнева купюра

Не долар і не євро: банкір порадив, куди краще вкладати кошти в часи фінансової нестабільності

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту