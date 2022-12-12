Збірна України сенсаційно здобула Кубок світу з боротьби (відео)

Жіноча збірна України з вільної боротьби вперше в історії виграла командний Кубок світу, що відбувся у Коралвіллі (штат Айова, США).

На груповій стадії підопічні Андрія Стадника перемогли Монголію (7:3) та Японію (за рахунку 5:5 наші взяли гору, бо набрали більшу кількість балів). У вирішальному протистоянні «жовто-сині» зійшлися з сильними китаянками, які випередили в групі збірні США та решти світу. У наднапруженому фіналі українки зламали опір суперниць (6:4) і здобули трофей.

Володарками Кубка світу у складі збірної України стали Оксана Лівач (50 кг), Альбіна Рілля (53 кг), Аліна Грушина-Акобія (55 кг), Юлія Ткач-Остапчук (57 кг), Ірина Бондар (59 кг), Ірина Коляденко (62 кг), Катерина Зелених (65 кг), Тетяна Сова-Ріжко (68 кг), Алла Бєлінська (72 кг) та Анастасія Осняч-Шустова (76 кг).

Зазначимо, що востаннє наші дівчата підіймалися на п'єдестал пошани Кубка світу з боротьби у 2005 році, коли вибороли «срібло» у Франції (а до цього була «бронза КС-2002 у Єгипті). Тепер Україна склала компанію трьом світовим грандам, яким раніше вдавалося перемагати на Кубку світу — Японії (11 разів), Китаю (6) та США (1).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що капітан збірної України з волейболу Олег Плотницький виграв клубний чемпіонат світу у складі «Перуджі».

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