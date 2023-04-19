Борець Василь Михайлов приніс Україні перше за 10 років «золото» чемпіонату Європи (відео)

Вище будь-яких похвал виступив на чемпіонаті Європи з боротьби у Загребі (Хорватія) 27-річний український спортсмен Василь Михайлов, який завоював перше у своїй кар'єрі «золото» європейської першості. Нагадаємо, що минулого року наші дівчата сенсаційно виграли Кубок світу.

У фіналі змагань майстрів вільної боротьби у категорії до 79 кг уродженець Одеської області переміг чинного чемпіона Європи грека Георгіса Кугіумцидіса. На старті бою Василь програв один бал, але зміг перевернути хід поєдинку на свою користь і відсвяткував перемогу — 3:1.

Це перша золота медаль українських борців на чемпіонатах Європи за останні 10 років. У 2013 році на найвищий щабель п'єдесталу пошани піднявся Павло Олійник (до 96 кг).

Додамо, що бронзовий призер світової першості Василь Михайлов вчетверте брав участь у чемпіонаті Європи та виборов другу медаль (на Євро-2020 у Римі він взяв «бронзу»).

До речі, не порожніми руками повернуться додому із Загреба ще двоє наших борців — Ерік Арушанян та Ігор Никифорук, які здобули бронзові медалі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українка Каміла Конотоп стала дворазовою чемпіонкою Європи з важкої атлетики.

Фото UWW

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