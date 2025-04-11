Частині пенсіонерів доплатять по 630 грн на місяць: хто може розраховувати на таку суму

Серед понад ніж 10 млн українських пенсіонерів є одна група людей, яким трудовий стаж зараховується у співвідношенні 1:3, а також чиї мінімальні пенсійні виплати не можуть бути меншими за 4958 гривень.

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Йдеться про учасників бойових дій (УБД), нагадує «На пенсії».

Крім того, наявність статусу УБД дає право на низку інших преференцій, зокрема, на достроковий вихід на пенсію за віком після досягнення чоловіками 55 років, жінками — 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок.

Розмір пенсії УБД залежить від тривалості набутого страхового стажу та заробітної плати, з якого сплачувалися страхові внески.

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Також до основного розміру пенсії учасника бойових дій встановлюються певні надбавки:



- підвищення у розмірі 25% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність (згідно зі статтею 12 Закону України № 3551): у 2025 році цей показник становить 2361 грн, тобто йдеться про 590 грн підвищення;

- цільова грошова допомога на прожиття у розмірі 40 грн (згідно з Законом України № 1603). Отже, сума підвищення і допомоги дорівнює 630 грн.

Якщо ж загальна пенсійна виплата з урахуванням цієї суми не досягає 4958 грн, то держава надає щомісячну адресну допомогу у розмірі, який компенсує різницю, пояснюють в ПФУ, посилаючись на постанову Кабміну від 28 липня 2010 року № 656).

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Отже, мінімальний розмір пенсії УБД не може бути нижчим за 4958 гривень.

Нагадаємо, нещодавно статус УБД було поширено ще на одну категорію українців.

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