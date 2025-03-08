Не від хорошого життя: кому з українців нараховується втричі більший стаж

Формула розрахунку пенсії включає в себе такі показники, як середня зарплата в країні; індивідуальний коефіцієнт зарплати та коефіцієнт стажу (один рік дорівнює 1%).



Втім, з цього правила є виключення. Адже одній з груп пенсіонерів трудовий стаж зараховується у співвідношенні 1:3 — тобто, один місяць іде за три. Йдеться про учасників бойових дій (УБД), пояснила адвокатка юридичної компанії «Riyako&Partners» Катерина Аніщенко в коментарі «УНІАН».

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За її словами, мобілізованим українцям і тим, хто служить за контрактом, нараховується стаж за час їхньої служби, який враховується під час виходу на пенсію. Але лише за умови, що вони виконували бойове розпорядження і продовжують нести службу.

«І мобілізованим, і контрактникам під час служби, зокрема й у зоні бойових дій, трудовий стаж продовжує нараховуватися згідно зі статтею 8 Закону України „Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей“, — пояснює адвокатка. — Час проходження особами військової служби в особливий період, що оголошується відповідно до закону „Про оборону України“, тобто, зокрема, і під час воєнного стану, зараховується не тільки до стажу, а й до вислуги років».

Стосовно того, скільки часу потрібно провести в зоні бойових дій, щоб стаж зарахувався за цією формулою, то це мінімум місяць. Максимального терміну немає.

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Участики бойових дій мають право вийти на пенсію достроково:

чоловіки — у 55 років, якщо в них є стаж 25 років;

жінки — у 50, якщо в них є стаж 20 років.

На розмір пенсійних виплат впливає як стаж (завдяки йому виплати можуть зрости), так і посадовий оклад, з якого сплачувалися страхові внески. Так що розмір пенсійних виплат потрібно розраховувати для кожної людини пенсонально.

У той же час є кілька добплат до пенсії людям зі статусом УБД:

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підвищення 25% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (тобто, 25% від 2361 грн, це 590,25 грн.);

щомісячна допомога (допомога на життя) — 40 грн;

щомісячна адресна допомога, якщо сума пенсії УБД (з усіма надбавками, підвищеннями та доплатами, але без урахування пенсій за особливі заслуги) менше, ніж 4 958 грн.

4958,1 грн — мінімальна пенсія УБД. Вона має становити щонайменше 210% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (тобто, 2361×2,1 = 4958,1 грн).

Нагадаємо, що нещодавно парламенть підтримав зміни в закон щодо страхування транспортних засобів. Зокрема, ці зміни стосуються людей зі статусом УБД. Так, при оформленні «автоцивілки» з 1 січня 2025 року та протягом дії воєнного стану й одного року після його закінчення, учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни надається право на компенсацію їхніх витрат. Зменьшення витрат встановлено на рівні 50 відсотків.

Фото з Вікіпедії

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