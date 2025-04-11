Посолка США в Україні достроково залишає свою посаду: що стало причиною

Посолка США в Україні Бріджит Брінк йде у відставку. Про це на брифінгу повідомила речниця Держдепу США Теммі Брюс.

«Посол Брінк йде у відставку. Вона була послом там протягом трьох років — це тривалий час у зоні бойових дій. Вона повертається додому. Так. Тож це офіційно», — сказала Брюс.

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Як пише Financial Times, останнім часом Брінк зазнавала зростаючого тиску й з боку високопосадовців адміністрації Трампа, які сумнівалися в її готовності підтримувати їхню стратегію щодо України.​

Бріджит Брінк працює послом в Україні з 2022 року.



У коментарі CNN один з неназваних високопоставлених чиновників США розповів, що її відставка викликана «поєднанням особистих і політичних проблем». Йдеться про нещодавне звільнення в Агентстві США з міжнародного розвитку (USAID). А Брінк, як представник демократів, завжди підтримувала цей напрямок.

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Також йдеться про те, що Брінк працює в Києві без своєї родини, адже дипломатам заборонено брати з собою сім'ї в країни, де ведуться бойові дії.

При цьому держсекретар США Марко Рубіо хотів залишити Брінк на посаді посла в Україні та відхилив першу заяву про відставку, яку вона подала ще у січні у рамках стандартної ротації кадрів між адміністраціями.

Поки невідомо, хто може стати наступником Брінк. ЗМІ пишуть, що потенційно це може бути Кріс Сміт, заступник помічника секретаря з питань Східної Європи, політики і регіональних справ у Бюро з Європейських і Євразійських питань. Він вже працював у посольстві в Києві заступником голови місії у 2022−2023 роках.

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Нагадаємо, нещодавно у мережі розкритикували реакцію посолки США Брінк після ракетного удару по Кривому Рогу, де загинули 20 людей, в тому числі 9 дітей. Тоді дипломатка написала про ракету, але не згадала про те, ким саме ця ракета була запущена по мирних людях. ЗМІ також писали, що могла виникнути напруженість між нею та президентом України, про яку нібито говорили й раніше.

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