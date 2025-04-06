Для нічної атаки на Україну росіяни використали понад 20 ракет і понад 100 дронів, — Повітряні сили

У ніч на 6 квітня 2025 року російські окупанти здійснили комбінований удар по Україні ракетами повітряного, наземного, морського базування та ударними БпЛА. Зокрема, під ударами балістики перебував Києв та околиці.

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В командуванні Повітряними силами ЗСУ повідомили, що ворог застосував 132 засоби повітряного нападу: 23 ракети та 109 БпЛА:

9 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ (пуски з літаків Ту-95МС із повітряного простору Саратовської обл. — рф.);

8 крилатих ракет «Калібр» (пуски з акваторії Чорного моря);

6 балістичних ракет «Іскандер-М» (район пусків Брянська обл. — рф.);

109 ударних БпЛА типу Shahed та дрони-імітатори інших типів (райони пусків — Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Курськ — рф; Чауда — Крим).

Станом на 10.00 підтверджено збиття 53 повітряних цілей:

6 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ;

6 крилатих ракет «Калібр»;

1 балістичну ракету «Іскандер-М»;

40 ударних БпЛА типу Shahed.

53 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені (без негативних наслідків).

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Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Сумщина, Харківщина, Хмельниччина, Черкащина та Миколаївщина.

Так, в Київській ОВА повідомили, що постраждалих серед населення немає і що наслідки атаки фіксувалися у трьох районах.

На Київщині постраждали Броварський, Бучанський та Фастівський райони. Фото ОВА

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«Броварський район. Зазнали руйнувань 2 будівлі підприємства з ремонту авто. Пошкоджено 7 автомобілів та 2 навантажувачі. Також пошкоджені вікна та фасад автозаправної станції. Бучанський район. Пошкоджено дах та стіну будинку. Пошкодження незначні. Фастівський район. Пошкоджено легковий автомобіль», — повідомив керівник ОВА Микола Калашник.

А в КМВА повідомили, що в столиці є жертви. Так, раніше повідомлялося про трьох постраждалих, а зараз — про одного загиблого. Наразі двоє осіб шпиталізовані.

«У Дарницькому районі виявили тіло загиблого внаслідок атаки ворога чоловіка. Він знаходився на вулиці, поруч з епіцентром вибуху. Особу чоловіка встановлюють», — додав міський голова Віталій Кличко.

В Куп'янську Харківської області, по якому росіяни вдарили КАБами, авіабомба влучила в 9-поверхівку — горіли 6 балконів та 4 квартири загальною площею 100 кв.м. За іншою адресою горів житловий будинок та надвірні забудови на площі 200 кв.м. Також пошкоджені приватні та багатоповерхові житлові будинки.

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Росіяни вдарили авіабомбою по житловій багатоповерхівці в Куп'янську. Фото ДСНС

В ДСНС повідомили, що постраждали двоє людей: 67-річний чоловік і 78-річна жінка.

В Куп'янську під час авіаудару постраждали дві людини. Фото ДСНС

Працюють комунальники й над ліквідацію наслідків атаки «шахедів» на Миколаїв. Відповідні фото та відео виклав у мережу очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Відреагувала на російську атаку й Надзвичайна та Повноважна посолка США в Україні Бріджит Брінк, яку критикували за реакцію на удар зс рф балістикою по Кривому Рогу, де загинуло багато дітей та дорослих. Тоді дипломатка написала про «ракету» без згадки про те, ким саме ця ракета була запущена по мирним людям.

Фото - скріншот

Цього разу в її дописі у соцмережі Х текст був більш конкретним.

Фото - скріншот

Нагадаємо, що у Кривому Розі оголосили триденну жалобу за загиблими під час російських ударів балістикою та дронами-камікадзе.

Фото зі сторінки Київської ОВА

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