Курс долара до 20 квітня: НБУ може ухвалити рішення, яке вплине на це

Курс долара в Україні в середині квітня продовжує залишатися досить стабільним, і ця ситуація навряд чи зміниться в майбутньому. Найближчим часом гривня залишиться у звичних межах, а ринок працюватиме у стабільному режимі без різких стрибків.

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Такий прогноз «ФАКТАМ» дав Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності банку «Глобус». Наступний тиждень на валютному ринку експерт прогнозує без гучних потрясінь: поточна курсова динаміка зберігається, а відсутність нових каталізаторів змін робить малоймовірними різкі коливання.

Зокрема НБУ продовжить коригувати курсоутворення за допомогою валютних інтервенцій, згладжуючи будь-які різкі зміни. Однак сезонний продаж валюти аграріями у розпал посівної кампанії створює додаткову пропозицію на ринку, що потенційно зменшує необхідність активного втручання з боку регулятора.

Вплине і загальна економічна активність у країні — зростання ключових галузей має підтримати стабільність валютного ринку, оскільки позитивні зміни в економіці традиційно зміцнюють гривню.

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Але основним стане ефективність політики Національного банку на зниження рівня споживчих цін та зміцнення гривні. Вже 17 квітня відбудеться засідання монетарного комітету НБУ, де може бути переглянуто облікову ставку, яка нині становить 15,5%. Якщо регулятор побачить загрозу подальшого розігріву споживчих цін, то ставка може зрости до 16−16,5%. Таке рішення Нацрегулятора дозволить зміцнити стабільність гривні, а з нею і не дасть зростати долару.

В результаті експерт прогнозує валютний коридор для долара з 14 по 20 квітня в межах 40,7−41,5 грн. Таким чином валютний ринок збереже всі ознаки стабільності, а поточні курсові зміни не виходитимуть за вказані допустимі коридори.

Як писали «ФАКТИ», в умовах стабільності американської валюти та високої інфляції експерти не радять українцям скуповувати долари.

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