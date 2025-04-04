Курс долара в Україні: яким він буде в середині квітня

Ситуація на валютному ринку України на початку квітня залишається досить стабільною, без серйозних коливань курсу долара. Такою ж вона буде і в першій половині другого весняного місяця.

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Такий прогноз «ФАКТАМ» дав начальник департаменту казначейства банку «Глобус» Тарас Лєсовий. На його думку, наступний тиждень навряд чи принесе якісь значні зміни на валютному ринку, ринок залишається стабільним, а гривня під надійним захистом.

На курс долара впливатимуть чотири фактори:

1) монетарний фактор — рішення НБУ щодо підвищення облікової ставки, ухвалене в березні, вже дає результати, оскільки гривневі депозити виглядають привабливішими (середні ставки залежно від терміну вкладу збільшилися на 1−1,5%, а максимальні ставки досягають 17% річних), що ситуативно знижує інтерес до валюти. Паралельно монетарна терапія допомагає стримувати зростання цін, що грає на руку загальній економічній стабільності;

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2) режим керованої гнучкості — на ринку зберігатиметься логіка дрібних курсових коливань, які будуть швидше технічними, ніж симптоматичними. НБУ, як і раніше, використовує валютні інтервенції, щоб утримувати рівновагу між попитом і пропозицією;

3) сезонні причини — перед початком посівної кампанії сільгоспвиробники традиційно продають надлишок валюти, що збільшує пропозицію на ринку. А напередодні Великодня додаткову роль відіграє і поведінка населення: багато хто обмінює валюту, щоб покрити святкові витрати. Усе це працює на користь курсової стабільності;

4) інформаційне тло: фронтові новини, дипломатичні дискусії, внутрішньополітичні суперечки — це створює потужний інформаційний тиск. Однак вплив таких факторів на валютний ринок за фактом мінімальний.

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- Валютний ринок у фазі рівноваги, що зумовлено об'єктивними економічними факторами. Поки що немає серйозних передумов для курсових стрибків. Отже, найближчий тиждень пройде під знаком стабільності, а «курсових сенсацій» чекати не варто, — резюмував експерт, кажучи про те, що курс долара з 7 по 13 квітня не перевищить 41,8 грн.

Тим часом для українців настав час, коли можна заробити на зростанні банківських депозитів.

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