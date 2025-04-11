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Погодний «Армагедон» в Україні: паралізовано рух на трасах, пошкоджено електромережі

14:20 11 квітня 2025
Погода 11 квітня у Миколаєві. Фото Суспільне

В п'ятницю, 11 квітня у кількох областях випав сніг. При цьому завірюха накрила Одесу, Херсон та Миколаїв. Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Зокрема, траса Одеса — Миколаїв зупинилася через сильну заметіль. Користувачі мережі скаржаться, що через негоду злітають у кювет — все як узимку. Сніг налипає на вікна, а через хурделицю погано видно дорогу. Стоять і легкові авто, і вантажівки.

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Утім, в ОВА закликають водіїв не виїжджати без потреби, адже на дорогах області — ожеледиця. Пішоходів за можливості просять залишатися вдома. Всі комунальні служби працюють у посиленому режимі.

Рух тролейбусів та трамваїв у Миколаєві здійснюється з затримкою. Водіїв на літній гумі просять не виїжджати, щоб не спричинити ДТП. Дороги обробляють протиожеледними реагентами, чистять тротуари та зупинки.

Додалося роботи й енергетикам, які поступово відновлюють світло в домогосподарствах, вдже вночі без електроенергії залишилися 12 тисяч абонентів, повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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Подібні наслідки негоди фіксувалися й в інших областях. Так на Полтавщині через сніг і вітер сталося аварійне відключення електроенергії у 12 населених пунктах Миргородської та Лохвицької громад. Без світла залишилися 1505 побутових та 155 юридичних абонентів, повідомляє Суспільне.

В Миколаївському обласному гідрометеоцентрі прогозують, що хуртовина відчуватиметься протягом усього дня, лише надвечір вітер вщухне. Проте наразі у регіоні оголошено І рівень небезпечності — жовтий.

В ніч проти 12 квітня очікується хмарна погода з проясненнями, продовжуватиметься мокрий сніг. За даними центру, температура становитиме -1°…-3°C. Вітер — південно-східний, 5−10 метрів за секунду.

Також і синоптикиня Наталка Діденко спрогнозувала, що вдень 12 квітня на південному сході країни відчуватимуться залишки циклону із дощем, мокрим снігом та сильним вітром. При цьому у решті регіонів на Вербну неділю буде без опадів, лише вночі на заході йтиме мокрий сніг.

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А вже на Великдень має бути тепло, +14+20 градусів, — прогнозує пані Діденко, додаючи втім, що прогноз потребуватиме уточнення.

Зазначимо, що раніше оптимістичний прогноз на Великодень озвучили й представники Українського Гідрометцентру.

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