Сік по дереву циркулює: аграрій з Харкова пояснив, як вдалося врятувати дерева від заморозків до мінус 5 градусів

В Україні встановилася дуже мінлива погода, і поки в одних регіонах йдуть дощі, схід країни потерпає від заморозків. Тому аграрії змушені рятувати майбутній врожай від дуже низької температури. Зокрема, ведучий Youtube-каналу «Корисне ТВ» використав з цією метою агроволокно.



У наступному випуску він пояснив, завдяки чому вдалося спасти більшу частину дерев, хоча вкритою була тільки їх крона.

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«Я хочу поділитися з вами результатом укриття дерев агроволокном, яке я показував у минулих відео. А також покажу, як перенесли рослини сьогоднішній нічний мороз в -3 градуси», — розповів він.

Фермер зазначив, що на час запису відео, о 8 годині ранку, на градуснику було 0°, а вночі стовпчик термометра показував -3. Але сад посаджено не на рівній ділянці — тому температура повітря внизу саду було навіть не — 3, а — 5 градусів.

Бруньки на яблуні, яку не вдалося закрити, змерзли і почорніли. А ті що знаходилися під агроволокном, перебувають у нормальному стані.

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Аграрій також нагадав, що за прогнозами, на сьогодні теж буде мороз, але він почнеться раніше і буде довшим, ніж минулої ночі.

За його словами, саме агроволокно захистить дерева. Якщо закрити лише крону, то це буде захист всьому дереву та брунькам.

«Подивимось на температуру під агроволокном. На градуснику в нас +7°. Простими словами це означає що сік по дереву нормально циркулює і бруньки отримують живлення. Вони не замерзають, тому що дерево має тепло зверху, а коріння дерева знаходиться на глибині, де також земля тепла і вона не промерзає навіть вночі. Сокорух не зупиняється вночі і морози не можуть заморозити бруньку, в якій циркулює сік», — зазначає аграрій.

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Він нагадав, що принцип такий самий як у води — поки вода тече, вона не замерзає.

«За день до морозів я дерева обробив стимулятором росту, тоді сік у моїх деревах почав рухатися більш потужно. Вночі брунька підігрівається соком, який йде теплий з глибини землі», — наголосив він.

Фермер також нагадав про травневі зворотні заморозки. На деревах вже будуть плоди і навіть при температурі нижче +5 плоди темніють і відпадають. Тому варто знов застосувати агроволокно.

Раніше цей аграрій розповів, чим побілити дерева, щоб вони мали гарний вигляд та були захищені від грибків.

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