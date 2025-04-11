Не просто «дульче мелодіє»: як пісня «Меланколіє» ледь не посварила Софію Ротару з Надією Чепрагою

Софія Ротару завжди дуже відповідальною ставилася не тільки до свого зовнішнього вигляду, сидячи місяцями на жорстокій дієті, але й до підбору музичного репертуару.

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Тим більше, що крім рідної мови артистка чудово знає ще й російську та румунську (молдавську). Але саме ця «лінгвистична обізнаність» ледь не зіграла «злого жарту» зі співачкою.

Справа в тому, що талановитий композитор Петре Теодорович, який написав пісню «Меланколіє» на слова Григорі Вієру, спочатку продав її за 150 радянських рублів (зарплата інженера в СРСР) співачці Надії Чепразі.

А потім, як виявилося, і Софії Ротару — за 250 рублів (велика на ті часи сума). Чому композитор так зробив — невідомо, але кожна зі співачок стала вважати пісню «своєю» і виконувати на концертах.

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Ось як описувала свої почуття Надія Чепрага: «Повертаюся з гастролей із Чехословаччини та бачу — по телевізору Соня співає «мою» пісню на тлі Ялти у «Ранковій пошті».

Але на «Пісні року-82» артистки зіткнулися віч-на-віч, змогли спокійно поговорити і зрозуміли: Петре їх обох обдурив!

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«Ми його спіймали та відмутузили у гримерці!» — сміялася в одному з інтерв'ю Чепрага. — А після цього у нас більше не було суперечок".

Також було вирішено, що пісня залишиться Соні.

«Вона чудово її виконала у супроводі свого ансамблю ["Червона рута"]. А я виконала „Кодри Молдови“ Євгена Доги. Але я до свого репертуару включила „Ніжну мелодію“. Один із моїх варіантів повільний та меланхолійний. Це ідея Юрія Силантьєва, який тоді керував естрадно-симфонічним оркестром Центрального телебачення», — розповідала Надія Чепрага.

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Пісня відразу стала однією з найпопулярніших у 1982 році і міцно «прописалася» в репертуарі Софії Ротару.

До речі, згодом виявилося, що «Меланколіє» в авторському аранжуванні виконував ще й співак Юліан Каранфіл з ансамблем «Контемпоранув» — саме з ним тоді працював і Петре Теодорович. Тобто, пісня була записана трьома виконавцями одночасно, і кожен називав її своєю.

Нагадаємо, що онука Софії Ротару Соня Євдокименко пояснила, чому не постить у соціальних мережах новини про життя своєї сім'ї.

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