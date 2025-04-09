Архівний запис: чоловік Софії Ротару розповів, як сприйняв рішення артистки не їсти впродовж місяця задля схуднення (відео)

Як відомо, Софія Ротару — одна з тих жінок, яким вдалося знайти справжнє кохання. Артистка вийшла заміж за Анатолія Євдокименка у 1968 році. Подружжя жило душа в душу аж до смерті музиканта у 2002.

ВІДЕО ДНЯ

З того часу не минає й дня, щоби співачка не згадувала чоловіка. Якими були стосунки між ними, показує архівний запис 1997 року, який опублікували на сайті шанувальників Софії Михайлівни.

У відео кореспондент запитує Анатолія Євдокименка про його відношення до рішення дружини не їсти протягом місяця й схуднути на 8 кілограмів.

«Мені завжди шкода було дружину, — відповідає чоловік Ротару. — Я завжди говорив їй «Як ти можеш так мучити себе?»

РЕКЛАМА

«Йому шкода було спостерігати за випадками, коли ми приїжджали на дачу, я готовила для всієї родини, після чого вони всі сідали за стіл, а я виходила з будинку та йшла гуляти», — зізнається співачка на відео.

За її словами, навіть сваха зізнавалась, що Софія Михайлівна — мужня людина.

Водночас артистка запевняє, що це було їй потрібно, адже дозволяло відчувати легкість і завжди бути «в формі».

РЕКЛАМА

Щодо самої дієти: її потрібно дотримуватися 20 днів для того, щоб втратити 6−8 кілограмів.

Спочатку 2 дні вживати тільки кефір, потім 2 дні — білкову їжу, і ще 2 дні — фрукти та овочі. Після двох днів на кефірі можна зранку з'їсти житній хліб з маслом та медом й каву з молоком. В обід — кусочок відварної курки, а ввечері одне яйце з сиром. Так 2 дні.

А потім зранку — 1 яблуко й 1 апельсин. В обід — овочевий супчик, а ввечері — салат з огірків чи помідорів, чи можна відварити моркву або буряк. І так 2 дні. І так повторювати 20 днів.

Щодо фірмової страви, то такою Софія Михайлівна вважає жарену картоплю.

РЕКЛАМА

«Коли повертаюсь з гастролей, то завжди жарю картоплю. І туди зверху додаю два домашніх яйця», — зізнається легендарна співачка.

Ми також публікували рецепт улюбленої страви Софії Ротару, яку готували в її родині.

140

Читайте нас у Facebook