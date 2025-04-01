Не потрібно надмірного поширення: онука Софії Ротару пояснила, чому приховує подробиці життя своєї родини

Нещодавно легендарна співачка Софія Ротару привітала з днем народження свою невістку Світлану. Те ж саме, певне, зробила і Соня Євдокименко, онука Софії Михайлівни і донька Світлани, адже добре відомо, що Ротару — велика і дружна сім'я.

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Багато шанувальників щиро люблять співачку і представників її родини, і хотіли б знати більше подробиць про їх життя, але після початку війни зіркове сімейство Ротару майже нанівець звело своє публічне життя, пише ТСН.



А так як подібні звертання, певно поступають постійно, то онука Софії Михайлівни Соня вирішила «розставити всі крапки над «і».

Модель пояснила, що всі подробиці про її друзів, родину та стосунки вона залишатиме поза камерами читачів свого блогу. За словами онуки Ротару, їй подобається зберігати цінність моментів у пам'яті та бути в моменті. Тож вона відмовляється ділитися таким контентом зі своєю багатотисячною аудиторією й воліє зберігати приватність близького кола.

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«Є тонка межа між поширенням інформації та її надмірним поширенням. Авжеж я схильна тримати деякі аспекти мого життя поза кадром. Кадри моїх вечерь, подорожей або спокійних буденних моментів — не є обов'язковими для поширення назагал. Деякі речі просто відчуваються більш особливими, коли зберігають приватність», — написала Соня.

Утім, все ж таки Соня Євдокименко час від часу робить винятки та ділиться сімейними фото. Як ось нещодавно вона показала рідкісну зустріч з братом Анатолієм Євдокименком, який втік з України та будує кар'єру за кордоном.

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Нагадаємо, «ФАКТИ» писали, за яку суму може Софія Ротару продати свою квартиру в москві.

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