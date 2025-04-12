Під контролем ШІ: іспит на права водія українці зможуть складати онлайн в «Дії»

В Україні, де знову обговорюють додаткові перевірки водіїв старших за 65 років, планують запустити онлайн-сервіс складання іспитів на водійські права у застосунку «Дія». Про це повідомив віцепрем'єр-міністр — голова Мінцифри Михайло Федоров в етері телемарафону.

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«Зараз ми працюємо над цифровізацією центрів ГСЦ. Ми хочемо запустити, з міністром вже погодили рішення… це пілотування буде. Складати іспити онлайн на права, складати теоретичну частину. Там використовуватиметься штучний інтелект, який відслідковуватиме твою модель поведінки», — сказав він.

Штучний інтелект буде відстежувати поведінку під час тестування.

За словами Федорова, Мінцифри хоче прибрати комунікацію людей із сервісних центрів та зробити послуги максимально онлайновими.

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Як писали «ФАКТИ», українські водії можуть отримати штраф, якщо на автомобіль встановлені ксенонові, галогенні або світлодіодні фари, які заборонені законом. У такому випадку це буде порушенням ч.1 ст. 121 або ч.2 ст. 122 КУпАП. та підпадає під штраф у 340 та 510 гривень відповідно.

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