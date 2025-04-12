40.95 / 41.55 46.27 / 47.45
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Наука та технології

Під контролем ШІ: іспит на права водія українці зможуть складати онлайн в «Дії»

17:48 12 квітня 2025
Українці зможуть складати іспит на права водія в Дії

В Україні, де знову обговорюють додаткові перевірки водіїв старших за 65 років, планують запустити онлайн-сервіс складання іспитів на водійські права у застосунку «Дія». Про це повідомив віцепрем'єр-міністр — голова Мінцифри Михайло Федоров в етері телемарафону.

«Зараз ми працюємо над цифровізацією центрів ГСЦ. Ми хочемо запустити, з міністром вже погодили рішення… це пілотування буде. Складати іспити онлайн на права, складати теоретичну частину. Там використовуватиметься штучний інтелект, який відслідковуватиме твою модель поведінки», — сказав він.

Штучний інтелект буде відстежувати поведінку під час тестування.

За словами Федорова, Мінцифри хоче прибрати комунікацію людей із сервісних центрів та зробити послуги максимально онлайновими.

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», українські водії можуть отримати штраф, якщо на автомобіль встановлені ксенонові, галогенні або світлодіодні фари, які заборонені законом. У такому випадку це буде порушенням ч.1 ст. 121 або ч.2 ст. 122 КУпАП. та підпадає під штраф у 340 та 510 гривень відповідно.

РЕКЛАМА
19

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Повня над морем. Фото Pixabay

Великодня Повня 13 квітня: кому вона допоможе досягти успіху та подарує кохання

Насіння льону. Фото з відкритих джерел

Дуже корисно: як правильно вживати насіння льону

Тертий пісочний пиріг з варенням. Фото кулінарки Лани Юрченко

Бабусин пиріг: ідеальна випічка на щодень

Ольга Толстая із котиком

Витратила 240 тисяч гривень на котів з харківської Салтівки: гроші на це дівчина заробляє на продажу своїх авторських прикрас та залучає донати

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту