Українських водіїв почали позбавляти прав через «неправильні» фари: що потрібно знати

Правила дорожнього руху дозволяють експлуатація автомобіля з однією несправною фарою — і це водії добре пам'ятають.

Водночас не водії іноді «забувають», що деякі різновиди автомобільної оптики в Україні заборонені законом, пише спеціалізоване видання.

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Особливо це буває у тому випадку, коли водії люблять «вдосконалювати» свою машину, намагаючись зробити її максимально зручною для себе.

Йдеться, приміром, про випадки, коли на авто встановлюють ксенонові, галогенні або світлодіодні фари — а це не завжди дозволяється законом. У такому випадку це буде порушенням ч.1 ст. 121 або ч.2 ст. 122 КУпАП. І підпадає під штраф у 340 та 510 гривень відповідно.

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Якщо після оплати штрафу водій не замінив фари й продовжив порушувати, то повторним покаранням буде вже не тільки збільшення суми штрафу, а й позбавлення прав на кілька місяців. І саме у цьому напрямку почали «проявляти ентузіазм» патрульні.

Експерти пояснюють, що ксенон або галоген дуже добре справляються з освітленням у темний час доби. Водії добре бачать дорогу з такими фарами, навіщо і встановлюють їх на свої авто. Але з іншого боку такі види оптики можуть засліплювати водіїв зустрічного транспорту, провокуючи ДТП. Це здебільшого і є причиною заборони такої світлотехніки.

Нагадаємо, на водіїв також чекає штраф, якщо вони будуть пересуватись на своєму мотоциклі, скутері, автівці чи вантажівці на територіях природно-заповідного фонду.

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