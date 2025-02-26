В Україні знову обговорюють додаткові перевірки водіїв старших за 65 років

Схоже, народні обранці ніяк не можуть полишити ідею посилити контроль за водіями пенсійного віку. Після невдалих спроб розглянути питання минулого року, законопроєкт знову поступив на розгляд Верховної ради.

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Про це пише профільне автомобільне видання.



«Верховна Рада розглядає законопроєкт № 8082, який передбачає введення додаткових перевірок для водіїв віком від 65 років. Основна мета документа — оцінка когнітивних здібностей літніх водіїв, щоб визначити їхню здатність безпечно керувати транспортним засобом», — йдеться у повідомленні

Передбачається, що:

- Водії, які досягли 65 років, повинні будуть проходити додаткові перевірки.

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- Для осіб старших за 70 років ці перевірки стануть більш частими.

- Водіям від 75 років перевірку доведеться проходити щорічно.

Після досягнення 75-річного віку водійські права потрібно буде оновлювати щороку.

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Нові правила покликані підвищити рівень безпеки на дорогах, адже з віком можуть виникати проблеми з реакцією, зором, увагою та іншими факторами, які впливають на керування автомобілем.

Запропоновані зміни є частиною євроінтеграційної реформи, спрямованої на підвищення стандартів водійської кваліфікації в Україні. У більшості європейських країн подібні перевірки вже діють, тому ймовірність прийняття цього законопроєкту досить висока.

«Якщо законопроєкт буде ухвалено, літні водії змушені будуть регулярно підтверджувати свою придатність до керування автомобілем», — пише видання.

Як відомо, сьогодні в Україні діють такі вікові обмеження на отримання водійських прав:

- 16 років — для мопедів і мотоциклів.

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- 18 років — для легкових автомобілів (категорія B).

- 21 рік — для вантажного транспорту та спеціальних машин.

Цілком можливо, що у найближчому майбутньому таких обмежень побільшає — в тому числі для водіїв пенсійного віку.

Нагадаємо, в Україні водійське посвідчення видається терміном на 30 років, але в окремих випадках його необхідно змінювати достроково. Недотримання цих вимог може призвести до штрафів та адміністративної відповідальності.

Зміни, запропоновані у законопроєкті, покликані зменшити аварійність та підвищити рівень безпеки на дорогах, що особливо важливо для літніх водіїв, чий фізичний та психофізіологічний стан може змінюватися з віком.

Нагадаємо, українські водії можуть отримати штраф, якщо на автомобіль встановлені ксенонові, галогенні або світлодіодні фари, які заборонені законом.

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