У Брюсселі злодій вкрав в українки гаманець, а згодом повернув його, доклавши свої гроші

В Бельгії, яка прихистила в себе частину українських біженців, що втекли від війни, українка Ольга Шиленко постраждала від крадія. Про це вона повідомила у Facebook.

ВІДЕО ДНЯ

«Кілька днів тому у мене вкрали гаманець. Я стояла в магазині, платила за овочі, і якийсь чоловік сказав мені, що цей гаманець гарний. А я часто чую, що в моєму віці вже треба мати щось серйозніше (блін, ця тема дуже актуальна в останні дні). Тому мені стало приємно, і я спитала: — Ви теж любите Хаяо Міядзакі? І чоловік відповів: — Звісно! А потім, коли ми виходили, він витягнув мого Тоторо з кишені, і я не помітила. Зрозуміла вже вдома», — написала вона.

Потім українці зателефонували з поліції і повідомили, що чоловік повернув гаманець.

«Ви знате, вранці тут був чоловік. Він сказав, що він вкрав ваш гаманець, але йому дуже-дуже соромно. Він відкрив, побачив картку „temporary protection“ для українки, потім картки для проїзду на громадському транспорті для двох дітей та тридцять євро. То він щиро вибачався. Сказав, що доклав вам двадцять євро, приніс гаманець і просить вас знайти. І потім плакав і казав, що він більше красти не буде. Ну… Може максимум якщо це „Мандрівний замок Хаула“ чи „Принцеса Мононоке“. Але в цілому ні. То ми його відпустили, але слідкуємо, слідкуємо…» — розповіли поліцейські.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» писали про історію Людмили Овчарук, яка до 24 лютого 2022 року працювала головним бухгалтером приватного підприємства в Ірпені. Прилетівши до Канади за спеціальною міграційною програмою для українських громадан, що рятуються від війни, CUAET зі старенькою мамою, донькою, сестрою, племінником і трьома хатніми тваринами, вона боялася, що тут не виживе, та зрештою знайшла друзів, житло, роботу за фахом і свого хлопця.

РЕКЛАМА

64

Читайте нас у Facebook