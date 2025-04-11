Коли важливий «додатковий стаж»: експерт пояснив, як пенсіонери можуть збільшити суму виплат

Більшість людей на заслуженому відпочинку із задоволенням отримують від держави різні види доплат.



При цьому не всім відомо, що збільшити суму виплат можна і самостійно, радить експерт з пенсійної справи Сергій Коробкін.

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Для цього лише варто перейти на інший вид пенсії. При цьому варто враховувати низку нюансів та індивідуальні обставини кожного пенсіонера.

За його словами, до редакції видання «На пенсії» звернувся постійний читач Андрій Кругляченко, який поділився своїм досвідом збільшення пенсії. За його словами, деякий час тому він, скориставшись порадою з газети, перейшов з пенсії за віком на пенсію по інвалідності 2 групи, що дозволило йому отримувати більші виплати. Тому чоловік задав питання, чи доцільно знову повернутися до пенсії за віком.

«Якийсь час тому роль стажу була підвищена, тому мені було вигідно перейти з пенсії по віку на пенсію по інвалідності 2 групи, маючи додатковий стаж», — розповідає Андрій Кругляченко.

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Коробкін пояснює, що пенсія по інвалідності 2 групи становить 90% від пенсії за віком. На перший погляд, відмовлятися від пенсії за віком не вигідно, адже замість 100% пенсіонер отримуватиме лише 90%. Однак ключову роль тут відіграє так званий «додатковий стаж» — період від дня встановлення інвалідності до досягнення пенсійного віку.

«Чим раніше настає інвалідність, тим більше є додаткового стажу. Він зараховується тільки під час призначення пенсії по інвалідності, а також у зв'язку з втратою годувальника. Якщо людина переходить на пенсію за віком, додатковий стаж прибирається», — наголошує експерт.

У випадку пана Андрія перехід на пенсію по інвалідності став вигідним саме через наявність 10 років додаткового стажу. До цього він отримував 100% пенсії за віком із приблизно 31 роком стажу, а після переходу став отримувати 90%, але вже з урахуванням додаткових 10 років стажу, що в підсумку збільшило розмір пенсії.

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Важливо зазначити, що у 2017 році відбулися зміни в системі нарахування пенсій. Коробкін пояснює, що з 2008 року коефіцієнт стажу всім автоматично спочатку збільшили на 20%, а потім на 35%. Тобто, якщо у людини було 30 років стажу, то вона отримувала пенсію, наче у неї понад 40 років. Проте в 2017 році під час осучаснення пенсій цю норму скасували, застосувавши всім нову середню зарплату, але одночасно зменшивши коефіцієнт стажу.

За розрахунками експерта, пану Андрію наразі невигідно повертатися на пенсію за віком з двох причин: по-перше, вона буде меншою без урахування 10 років додаткового стажу, а по-друге, пенсіонер втратить доплату за понаднормовий стаж. За новими правилами ця доплата нараховується чоловікам за кожен рік, відпрацьований понад 35 років, тоді як за старими правилами зберігається доплата за кожен рік понад 25 років.

Експерт також зазначає, що перехід з пенсії за віком на пенсію по інвалідності 1 групи може бути ще вигіднішим, оскільки така пенсія призначається у розмірі 100% пенсії за віком, і за наявності додаткового стажу це «взагалі безпрограшний варіант».

Водночас пенсія по інвалідності 3 групи становить лише 50% від пенсії за віком, тому рідко буває вигідно переходити на неї з пенсії за віком.

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Сергій Коробкін підкреслює, що в кожному окремому випадку можуть бути свої нюанси, і пенсіонерам варто індивідуально розраховувати доцільність такого переходу, враховуючи дату призначення пенсії, дату встановлення інвалідності та її групу.

Раніше «ФАКТИ» писали, у кого з пенсіонерів виплати у квітні зростуть більш як на 500 гривень.

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