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Світ

США мають поставити Україні танки, — радник Трампа

15:22 13 квітня 2025
Марк Бернс

Коли президент США Дональд Трамп значною мірою призупинив підтримку України, його духовний радник Марк Бернс був переконаний, що це правильний шлях до миру. Але кілька днів тому пастор Бернс побував у Бучі, Кривому Розі та інших розбомблених містах. Це спонукало його змінити думку.

«Тепер я вважаю, що підтримка України Америкою має першорядне значення, — сказав Бернс Kyiv Independent. - Мій час, проведений в Україні, суттєво змінив мою думку. Моє серце як Божої людини почало стукати, і відтоді я повторюю це повідомлення: я помилявся».

За словами Бернса, зараз він поширює це повідомлення на найвищих рівнях влади в Сполучених Штатах і в усьому світі.

«Ми повинні підтримати Україну. росія є агресором», — сказав він.

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Бернс назвав путіна диктатором, описуючи його як «безжального» і «чисте зло». Як повідомляє газета, радник попросить Трампа «цього тижня» «надати танки, винищувачі та протиповітряну оборону».

Раніше американський генерал назвав, скільки танків втратила росія від початку повномасштабного вторгнення.

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