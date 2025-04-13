Російські нелюди атакували місто Суми у Вербну неділю: багато загиблих та постраждалих
Російські терористи вранці 13 квітня завдали ракетного удару по центру Сум. Про це повідомив в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар в соцмережі.
За його словами, в місті є багато загиблих.
Йшлося про два потужні вибухи, після яких містом здійнявся величезний стовп диму.
Місцеві ЗМІ пишуть, що росіяни вдарили по самому центру міста —
З''явилися перші кадри з місця подій.
Згодом керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначив, що росіяни навмисно у Вербну неділю вдарили ракетами по мирних жителях Сум, щоб було багато жертв.
«І це після візиту Віткоффа в Москву до Путіна. Попередній раз по Кривому Рогу, коли загинуло багато дітей, вдарили після візиту Дмитрієва у Вашингтон, який також зустрічався з Віткоффом. Всю так звану дипломатію і рекет Росія будує навколо ударів по цивільних», — зазначив керівник ЦПД Коваленко.
Оновлено. Станом на 11:00 було відомо про 20 загиблих, але за годину ця цифра збільшилася.
Тож станом на 12:20: 21 людина загинула, 83 людини зазнали поранень, серед яких 7 дітей.
На черговий військовий злочин ворога відреагував президент Володимир Зеленський, який повідомив про десятки загиблих та поранених мирних жителів.
«Тільки сволота так може діяти. Забираючи життя у звичайних людей. Мої співчуття рідним і близьким. Зараз триває рятувальна операція. Всі необхідні служби працюють», — йдеться у дописі глави держави.
Також омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що епіцентр удару у Сумах був по будівлі Центру захисту прав людини. В результаті його було вщент зруйновано.
Нагадаємо, що в ніч на 13 квітня російська армія випустила по Україні 55 дронів. Сили протиповітряної оборони знищили 43 з них. Ще 12 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.445
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