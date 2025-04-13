Мав чимало нагород: на Донеччині поліг шахтар з Кіровоградщини

Війна не тільки руйнує наші міста, села, домівки, але й ламає долі людей, змінює їхнє сприйняття світу і найгірше — забирає життя… У Петрівській громаді на Кіровоградщині поховали 25-річного бійця Богдана Усика. Командир відділення стрілецького взводу загинув під час виконання бойових завдань поблизу населеного пункту Єлизаветівка Донецької області, повідомляє громада.

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«У свої ранні 7 років хлопчина втратив маму, а через рік — і батька. Був під опікою спочатку тітки, а після її смерті — під опікою дядька. Богдан навчався в гірничо-електромеханічному коледжі Криворізького Національного університету за фахом технік-електромеханік гірничий. Далі була робота на шахті», — йдеться у повідомленні.

У 2023 році Богдан підписав військовий контракт та став до лав Національної гвардії України. Пройшов військове навчання за кордоном.

«Був ініціативним, організованим, самостійним, ввічливим, добрим, наполегливим у досягненні намічених цілей. Користувався повагою серед побратимів. Був нагороджений відзнакою Президента України «За оборону України», подякою 21-ї окремої бригади охорони громадського порядку імені Петра Калнишевського за сумлінне виконання службових обов’язків, нагрудним знаком «За доблесну службу», — повідомили земляки.

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З рідних в Усика Богдана залишилися тітка, сестра, брати, племінниця.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на війні із російськими окупантами загинув відомий український боксер, майстер спорту Володимир Мандзюк.

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