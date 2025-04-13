Фуршетний етикет: деякі правила вас здивують
Фуршет — це можливість для учасників заходу поспілкуватись у неформальній обстановці та підкріпитись. Але, на жаль, далеко не всі знають, як поводитися на фуршеті. Знання цих правил етикету може знадобитися.
По-перше, не біжіть стрімголов до столу, якщо захід ще не закінчився, не прагніть узяти їжу раніше за всіх, ніби ви зголодніли більше за інших. Підійшовши до столу, дотримуйтеся черги.
По-друге, не набирайте на тарілку гору їжі — це виглядає неестетично. Перш ніж вибрати кілька закусок, огляньте стіл і визначтеся, що саме ви хочете взяти. У жодному разі не вибирайте демонстративно найбільш ласі шматочки.
Помістивши їжу на тарілку, відійдіть від столу та дайте можливість взяти іншим.
Також пам'ятайте про учасників заходу, що через якісь обставини зможуть приєднатися до столу пізніше. Залишіть їм достатньо їжі.
Не беріть їжу з собою додому, якщо вам це не запропонували зробити організатори фуршету.
Завжди вмійте на себе подивитися ніби збоку — це допоможе вам бути на висоті.
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Фото з альбому Ольги Сметанської95
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