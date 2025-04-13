Фуршетний етикет: деякі правила вас здивують

Фуршет — це можливість для учасників заходу поспілкуватись у неформальній обстановці та підкріпитись. Але, на жаль, далеко не всі знають, як поводитися на фуршеті. Знання цих правил етикету може знадобитися.

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По-перше, не біжіть стрімголов до столу, якщо захід ще не закінчився, не прагніть узяти їжу раніше за всіх, ніби ви зголодніли більше за інших. Підійшовши до столу, дотримуйтеся черги.

По-друге, не набирайте на тарілку гору їжі — це виглядає неестетично. Перш ніж вибрати кілька закусок, огляньте стіл і визначтеся, що саме ви хочете взяти. У жодному разі не вибирайте демонстративно найбільш ласі шматочки.

Помістивши їжу на тарілку, відійдіть від столу та дайте можливість взяти іншим.

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Також пам'ятайте про учасників заходу, що через якісь обставини зможуть приєднатися до столу пізніше. Залишіть їм достатньо їжі.

Не беріть їжу з собою додому, якщо вам це не запропонували зробити організатори фуршету.

Завжди вмійте на себе подивитися ніби збоку — це допоможе вам бути на висоті.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, як обирати десерти у кондитерських.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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