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Стиль життя

Як вибирати десерти в кондитерських: застосовувати ці правила дуже легко

22:27 3 квітня 2025
десерт, торт, фото Ольги Сметанської

Зараз у кафе та кондитерських така різноманітність десертів, що зробити вибір часом непросто. Зупинивши погляд на якомусь із них, поцікавтеся, коли ласощі були приготовлені. Свіжість їжі — перший та надзвичайно важливий критерій вибору. Якщо десерт або будь-яка інша страва не першої свіжості, вони не варті уваги. Не соромтеся питати про час приготування смаколика у продавця чи офіціанта. Це цілком доречне запитання, що свідчить про свідомий вибір їжі.

Також при виборі десерту звертайте увагу на колірну палітру інгредієнтів. Надто яскраві штучні кольори свідчать про використання ненатуральних барвників. Харчовий барвник не завжди означає натуральний. І лише вам вирішувати, що їсти, а що ні.

Ще один важливий момент: не варто купувати надто солодкі десерти. Сьогодні у тренді по всьому світу додавати цукру у випічку та крем набагато менше, ніж раніше. Віддайте перевагу тим виробникам, які піклуються про ваше здоров'я.

Вибирайте завжди найкраще з того, що можете собі дозволити.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про новий тренд у ресторанах, який сподобається багатьом, але когось може сильно здивувати.

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Фото Ольги Сметанської

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