Як вибирати десерти в кондитерських: застосовувати ці правила дуже легко

Зараз у кафе та кондитерських така різноманітність десертів, що зробити вибір часом непросто. Зупинивши погляд на якомусь із них, поцікавтеся, коли ласощі були приготовлені. Свіжість їжі — перший та надзвичайно важливий критерій вибору. Якщо десерт або будь-яка інша страва не першої свіжості, вони не варті уваги. Не соромтеся питати про час приготування смаколика у продавця чи офіціанта. Це цілком доречне запитання, що свідчить про свідомий вибір їжі.

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Також при виборі десерту звертайте увагу на колірну палітру інгредієнтів. Надто яскраві штучні кольори свідчать про використання ненатуральних барвників. Харчовий барвник не завжди означає натуральний. І лише вам вирішувати, що їсти, а що ні.

Ще один важливий момент: не варто купувати надто солодкі десерти. Сьогодні у тренді по всьому світу додавати цукру у випічку та крем набагато менше, ніж раніше. Віддайте перевагу тим виробникам, які піклуються про ваше здоров'я.

Вибирайте завжди найкраще з того, що можете собі дозволити.

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Фото Ольги Сметанської

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