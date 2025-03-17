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Стиль життя

ТОП-5 помилок гостей на фуршеті: як не втратити репутацію

22:27 18 березня 2025
Фуршет

Багато заходів, як відомо, завершуються фуршетом, під час якого гості можуть підкріпитися та поспілкуватися. Однак далеко не всі знають правила поведінки на фуршеті, що може призвести до втрати репутації в колі колег і ділових партнерів.

Ось типові помилки, яких слід уникати.

По-перше, взявши їжу, відійдіть від столу і таким чином надайте можливість узяти її іншим.

По-друге, не варто накладати на тарілку гору їжі. Візьміть не більше чотирьох видів закусок, які матимуть естетичний вигляд на тарілці.

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По-третє, на одну тарілку не заведено поміщати м'ясні та рибні закуски. Виберіть щось одне. Вкрай неестетично на одній тарілці виглядають холодні закуски і десерти одночасно.

По-четверте, не варто кричати колезі на весь зал: «Скільки пиріжків з капустою тобі взяти?» На фуршеті кожен бере собі їжу сам.

По-п'яте, не беріть з фуршетного столу їжу додому, якщо вам її не запропонували взяти організатори заходу.

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Пам'ятайте, що репутацію можна втратити дуже швидко, а от напрацьовується вона роками.

Нагадаємо рецепт канапок із крабовими паличками та базиліком — чудову ідею для порційної подачі їжі на фуршеті, зокрема організованому в колі друзів і сім'ї.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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