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Суспільство та люди

Як ВПО отримати субсидію на оренду житла: до початку програми залишилося 5 днів

16:22 25 січня 2025
субсидію на оренду житла для ВПО

Вже з 29 січня для ВПО в Україні запрацює нова програма підтримки — субсидія на оренду житла. Починаючи з останньої середи січня, внутрішньо переміщені українці зможуть подавати документи на оформлення цієї субсидії.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби на сайті Міністерства соціальної політики України. Субсидія призначатиметься за аналогією з житловою субсидією тим сім'ям, які найбільше потребують фінансової допомоги.

Скористатися субсидією зможуть внутрішньо переміщені особи, які:

  • виїхали з окупованих російською федерацією регіонів або з зон бойових дій і не мають власного житла в умовно безпечних регіонах України, а їхнє житло знищене чи непридатне для проживання;
  • хочуть орендувати індивідуальне житло, але не мають достатньо коштів на це;
  • орендують житло та витрачають на нього істотну частину своїх доходів.

Важливо: субсидія на оренду житла надаватиметься за умови, що:

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  • орендар та орендодавець не пов'язані родинними стосунками;
  • орендар не отримує від держави допомоги на проживання ВПО;
  • орендодавець приміщення вже не отримує компенсації за програмою «Притулок».

При цьому сім'я ВПО може одночасно отримувати і субсидію на оренду, і субсидію на житлово-комунальні послуги.

Як можна оформити субсидію на оренду?

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  1. офлайн — у найближчому сервісному центрі ПФУ чи центрі надання адміністративних послуг;
  2. онлайн — через портал електронних послуг ПФУ або мобільний додаток (з використанням електронного підпису він повинен бути і у власника житла, і у ВПО).

Які документи будуть потрібні?

  • договір найму;
  • заява;
  • при необхідності копії документів, що підтверджують повноваження законного представника, опікуна, піклувальника, батьків-вихователів або інші документи, що підтверджують будь-які особливі обставини.

Документи надаються особисто власником житла та внутрішньо переміщеною особою. Але якщо власник житла проживає в іншому регіоні або за кордоном, можна скористатися електронною формою подання документів через веб-портал електронних послуг або мобільний додаток ПФУ (використовуючи електронний підпис).

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Також, крім субсидії на оренду житла, ВПО можуть оформити субсидію на оплату комунальних послуг в житлі, що орендується.

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