Дворазового чемпіона світу та учасника двох Олімпіад вбито у його будинку в Судані

Дворазовий чемпіон світу в бігу на 800 метрів у приміщеннях і віцечемпіон світу на відкритому повітрі, знаменитий легкоатлет Абубакер Какі Хаміс загинув у 35 років внаслідок артилерійського обстрілу в Судані, повідомляє портал Sudafax. Раніше в Кенії учасницю Олімпійських ігор-2024 облили бензином та підпалили — вона померла.

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За інформацією джерела, Какі Хаміс став жертвою мінометного снаряда, який влучив у його будинок в Ель-Фаширі (в Судані тривають боові дії). Спортсмен загинув на місці, а кілька членів його родини зазнали поранень.

Абубакер Какі Хаміс виграв чемпіонат світу в приміщенні у Валенсії у 2008 році та у Досі в 2010-му. При цьому на момент першого чемпіонства суданцю було лише 18 років.

На відкритих трасах Какі Хаміс завоював «срібло» на чемпіонаті світу у Тегу у 2011 році. Крім того, у 2008-му він встановив світовий рекорд серед спортсменів до 20 років у бігу на 800 метрів.

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До речі, Абубакер Какі Хаміс був прапороносцем збірної Судану на церемонії відкриття Олімпійських ігор-2008 у Пекіні, він також виступав на Олімпіаді-2012 у Лондоні.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіон світу з легкої атлетики помер у 26 років.

Фото IAAF

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