Прогріє аж до +25, але подекуди мокро: синоптики розповіли про погоду на тижні 14 — 20 квітня

Метеоролог Ігор Кібальчич, який прогнозував надходження в Україну теплого повітря з південної Європи та суттєве потепління, розповів про комфортні погодні умови на тижні 14−20 квітня на більшості території країни.

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«До кінця другої декади квітня очікується суттєве потепління та практично повна відсутність дощів по всій країні… На тижні температура повітря поступово підвищуватиметься, нічні заморозки відступлять, а небо очікується малохмарним. Лише зрідка короткочасні дощі можуть спостерігатися у західній частині та місцями на півдні України в окремі дні», — зазначив він.

У понеділок, 14 квітня, на всій території України очікується погода без опадів. Вночі та вранці в окремих районах можливий слабкий туман. Вітер південний, 7 — 12 м/с; на Лівобережжі країни змінних напрямів, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +1…+6 °С, місцями на поверхні ґрунту та у повітрі можливі заморозки 0…-3 °С. Вдень повітря прогріється до +13…+18 °С.

Прогноз погоди на 14 квітня, фото Укргідрометцентру

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У вівторок, 15 квітня, очікується тепла погода по всій території Україні, переважно без опадів. Лише у другій половині дня та ввечері на крайньому заході пройдуть дощі. Вітер південний / південно-східний, 5 — 12 м/с, вдень у західній частині місцями пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +4…+9 °С, на південному заході України місцями збережуться заморозки 0…-2 °С; вдень +14…+19 °С, на Закарпатті та біля узбережжя морів +9…+14 °С.

Прогноз погоди на 15 квітня, фото Укргідрометцентру

У середу, 16 квітня, хмарна та дощова погода прогнозується у західних областях. На решті України опадів не передбачається. Вітер південно-східний, 3 — 8 м/с; у західній частині південний, 7 — 12 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +5…+10 °С, вдень +16…+21 °С; у Криму, Приазов'ї та на заході країни +10…+15 °С.

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Прогноз погоди на 16 квітня, фото Укргідрометцентру

У четвер, 17 квітня, на більшій частині території України пануватиме поле високого тиску, тому опадів не прогнозується. Лише вдень на крайньому заході можливі невеликі короткочасні дощі. Вітер утримається південний / південно-східний, 5 — 12 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +6…+11°С, вдень +18…+23 °С, у Карпатах +13…+18 °С.

Прогноз погоди на 17 квітня, фото Укргідрометцентру

У п'ятницю, 18 квітня, продовжиться період стійкої та спокійної погоди, без опадів. Лише вдень у Карпатах та на Прикарпатті пройдуть короткочасні дощі у супроводі гроз та граду. Вітер східного та південно-східного напрямку, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +6…+11 °С, вдень +19…+24 °С, на Одещині, у Криму та Приазов'ї +15…+20 °С.

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Прогноз погоди на 18 квітня, фото Укргідрометцентру

У суботу, 19 квітня, утримається період стійкої та спокійної погоди, без опадів. Лише вдень у Карпатах та на Прикарпатті пройдуть невеликі короткочасні дощі у супроводі грози. Вітер східного та південно-східного напрямку, 5 — 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +7…+12 °С, вдень +18…+24 °С.

У неділю, 20 квітня, прогнозується тепла погода, переважно без опадів у більшості регіонів України. Лише вдень місцями у Криму та на крайньому заході можливі невеликі короткочасні дощі, окремі грози. Вітер південно-східний, 7 — 12 м/с, на Донбасі та у Приазов'ї вдень місцями пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в діапазоні +7…+12 °С, вдень +19…+25 °С.

Раніше синоптикиня «Укргідрометцентру» Наталія Птуха прогнозувала, що по-справжньому весняна погода встановиться в Україні ближче до Великодня, 19 квітня.

Фото Pixabay

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