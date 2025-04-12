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Погода

Після аномального квітневого похолодання тепло повернулося в Україну: які регіони у вихідні «прогріються» до +15-ти

9:56 12 квітня 2025
Прогноз погоди на 12-13 квітня. Фото Pixabay

На зміну аномально холодній погоді в Україні, яка принесла як нічні морози, так і снігопади (не лише в горах, а й у південних регіонах), поступово приходить потепління.

За прогнозами метеоролога Ігоря Кібальчича, в країну надходитиме більш тепле повітря з південної Європи. Так, 13 квітня практично по всій території Україні встановиться комфортна та суха погода. Температура підвищиться не лише вдень, а й вночі.

Субота, 12 квітня:

  • У західних областях протягом доби подекуди пройдуть невеликі опади у вигляді мокрого снігу та дощу. У Карпатському регіоні очікується помірний мокрий сніг. Подекуди можливе налипання мокрого снігу, вночі на дорогах ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме −3… +2 °С, вдень +7… +12 °С.
  • У північних областях очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме −3… +2 °С, вдень +5… +10 °С.
  • У центральних регіонах України прогнозується комфортна погода, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме −2… +3 °С, вдень +7… +12 °С.
  • У південній частині країни без істотних опадів, лише у Криму та Приазов'ї очікується дощ, місцями з мокрим снігом. Вітер північно-східний, 7 — 12 м/с, у Криму місцями пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах −3… +2 °С, вдень +6… +11 °С.
  • У східних областях вночі без істотних опадів, вдень місцями можливий невеликий дощ. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме −1… +4 °С, вдень +8… +13 °С.
Прогноз погоди на 12 квітня. Фото Укргідрометцентру

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Неділя, 13 квітня:

  • У західній частині країни очікується малохмарна погода, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі очікується −3… +2 °С, вдень +12… +17 °С.
  • У північних областях опадів не передбачається. Вночі та вранці можливий слабкий туман. Вітер вночі змінних напрямків, вдень південно-західний, 3 — 8 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме −2… +3 °С, вдень +10… +15 °С.
  • У центральних областях прогнозується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме 0… +5 °С, вдень +10… +15 °С.
  • У південних областях очікується погода без істотних опадів. Вночі та вранці можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме −1… +4 °С, вдень +9… +14 °С.
  • У східних областях очікується погода без істотних опадів. Вітер південно-західний, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +1…+6 °С, вдень +9… +14 °С.
Прогноз погоди на 13 квітня. Фото Укргідрометцентру

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Раніше синоптикиня Наталія Птуха прогнозувала, що по-справжньому весняна погода встановиться в Україні ближче до Великодня.

Фото Pixabay

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