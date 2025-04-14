П'ятеро людей постраждали у зіткненні маршрутки з бензовозом у Києві (фото)

У Києві, де місцева влада обмежила кількість ділянок для підвищення швидкісного режиму через збільшення випадків смертельних ДТП, ранком у понеділок, 14 квітня, сталася серйозна автопригода, яка, на щастя, обійшлася без жертв.

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Втім, як повідомляють в поліції Києва, під час зіткнення марштутки та бензовозу постраждали щонайменше п’ятеро людей. ДТП сталася в Оболонському районі столиці.

П'ятеро пасажирів маршрутки потрапили до лікарні з переламами. Фото поліції

Так, близько 8:40 ранку водій громадського транспорту, рухаючись по вулиці Дніпроводській, скоїв наїзд на вантажний автомобіль Mercedes Benz, який був припаркований з правої сторони проїзної частини.

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Водій маршрутки врізався у припаркований бензовоз. Фото поліції

«Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди тілесні ушкодження отримали п’ять пасажирів автобусу, віком від 32 до 56 років. Останніх із тілесними ушкодження у вигляді переломів кінцівок було доставлено до медичних закладів. 54-річний водій пасажирського автобусу попередньо був тверезим», — додали в поліції.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

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Нагадаємо, що нещодавно суд в столиці відправив на 60 діб під варту водія, який протягнув на своїй автівці патрульного, спричинивши йому легкі тілесні ушкодження. Перед цим його зупинили за порушенням правил дорожнього руху. Але, намагаючись уникнути покарання, чоловік спробував втекти.

Фото поліції Києва

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